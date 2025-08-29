Τραγικό: Ο φύλακας που χειριζόταν τις μπάρες των σιδηροδρομικών γραμμών στη Βόλου υπέστη ανακοπή καρδιάς και ξεψύχησε
2025-08-29 16:40:58
Σοκ με τον τραγικό θανάτου ενός 63χρονου υπαλλήλου ο οποίος χειριζόταν τις μπάρες του σιδηροδρόμου στο φυλάκιο που βρίσκεται στην οδό Βόλου.onlarissa.grΟ άτυχος άνδρας υπέστη κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ανακοπή καρδιάς σήμερα, μεσημέρι Παρασκευής και κατέρρευσε χάνοντας τη ζωή του εν ώρα εργασίας.Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό sidirodromikanea
