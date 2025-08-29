2025-08-29 16:48:47

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση πλέον οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.eleftherostypos.gΌπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποιήθηκε στους αντίκλητους δικηγόρους, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.Την ίδια ώρα δύο σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ