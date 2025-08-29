2025-08-29 16:48:47
Φωτογραφία για Τέλος η ανάκριση για τη τραγωδία στα Τέμπη - Πότε ξεκινά η δίκη .
 Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση πλέον οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.eleftherostypos.gΌπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποιήθηκε στους αντίκλητους δικηγόρους, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.Την ίδια ώρα δύο σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε φάση ολοκλήρωσης ο Προαστιακός Λουτρακίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε φάση ολοκλήρωσης ο Προαστιακός Λουτρακίου
Τραγικό: Ο φύλακας που χειριζόταν τις μπάρες των σιδηροδρομικών γραμμών στη Βόλου υπέστη ανακοπή καρδιάς και ξεψύχησε
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τραγικό: Ο φύλακας που χειριζόταν τις μπάρες των σιδηροδρομικών γραμμών στη Βόλου υπέστη ανακοπή καρδιάς και ξεψύχησε
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Τραγωδία στα Τέμπη: Όλοι εναντίον όλων με φόντο τις αγωγές
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σιδηρόδρομος: Όχημα Ιστοριών, Πολιτισμών, Συναισθημάτων Μονογραφική έκθεση του Στέλιου Μαυρομάτη «Σημείο Συνάντησης»
Σιδηρόδρομος: Όχημα Ιστοριών, Πολιτισμών, Συναισθημάτων Μονογραφική έκθεση του Στέλιου Μαυρομάτη «Σημείο Συνάντησης»
Προσοχή! Νέα απόπειρα απάτης με δέματα αντικαταβολής μέσω ΕΛΤΑ
Προσοχή! Νέα απόπειρα απάτης με δέματα αντικαταβολής μέσω ΕΛΤΑ
Pharmamanage.gr : Αποκλειστική συνέντευξη Κ. Μανωλόπουλου μετά την εκλογή του
Pharmamanage.gr : Αποκλειστική συνέντευξη Κ. Μανωλόπουλου μετά την εκλογή του
Απο τον Έρωτα Φυγά στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο»
Απο τον Έρωτα Φυγά στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο»
Η οικοδομή στηρίζει τα βαρυτικά κύματα
Η οικοδομή στηρίζει τα βαρυτικά κύματα