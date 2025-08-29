2025-08-29 12:23:01
Τις τελευταίες ημέρες πολλά φαρμακεία λαμβάνουν δέμα (δειτε φωτο) μέσω ΕΛΤΑ, με δήθεν αποστολέα μια «εταιρεία» που δεν υπάρχει (τα στοιχεία είναι πλαστά).

Το δέμα δεν περιέχει τίποτα αξίας, ωστόσο ζητείται αντικαταβολή 29,75€.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για καθαρή απάτη: ο στόχος είναι να εισπράξουν τα χρήματα από ανυποψίαστους παραλήπτες.

Τι πρέπει να κάνουμε:

Μην παραλαμβάνετε τέτοια δέματα.

Ενημερώστε τους βοηθούς και το προσωπικό των φαρμακείων ώστε να είναι σε εγρήγορση.

Αν παρατηρήσετε επαναλαμβανόμενες αποστολές, καλό είναι να το καταγγείλετε άμεσα στην αστυνομία ή/και στα ΕΛΤΑ.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι...



... οργανωμένη και στοχεύει σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Η επαγρύπνηση όλων μας είναι απαραίτητη για να προστατευτούμε από τέτοιες απάτες.

Η δηθεν εταιρεία ονομάζεται "Pharmacy HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ"



