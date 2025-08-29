2025-08-29 13:49:05

Η μονογραφική έκθεση του Στέλιου Μαυρομάτη (1930–2020), με τίτλο «Σημείο Συνάντησης», εγκαινιάζεται Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 10:30 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Η έκθεση εστιάζει στο πολυεπίπεδο έργο του καλλιτέχνη, γνωστού ως «ζωγράφος των τρένων», αναδεικνύοντας την έννοια της συνάντησης τόσο ως απτή εμπειρία όσο και ως υπερβατική μεταφορά.Κεντρικό μοτίβο αποτελεί το τρένο, που sidirodromikanea

