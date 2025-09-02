2025-09-02 08:07:44

Φωτογραφία που δημοσίευσε η κρατική υπηρεσία της Βόρειας Κορέας δείχνει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να ταξιδεύει με θωρακισμένο τρένο προς το Πεκίνο την 1η Σεπτεμβρίου για να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου. KCNAedition.cnn.comΚαθώς μια επίλεκτη ομάδα παγκόσμιων ηγετών ετοιμάζεται να εισέλθει στο Πεκίνο για μια τεράστια sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ