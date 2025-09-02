Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο με το διάσημο θωρακισμένο τρένο που χρησιμοποιείται από γενιές ηγετών της Βόρειας Κορέας
2025-09-02 08:07:44
Φωτογραφία που δημοσίευσε η κρατική υπηρεσία της Βόρειας Κορέας δείχνει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν να ταξιδεύει με θωρακισμένο τρένο προς το Πεκίνο την 1η Σεπτεμβρίου για να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου. KCNAedition.cnn.comΚαθώς μια επίλεκτη ομάδα παγκόσμιων ηγετών ετοιμάζεται να εισέλθει στο Πεκίνο για μια τεράστια sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΚρίση στο CDC των ΗΠΑ: Όταν η επιστήμη θυσιάζεται στο βωμό της πολιτικής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ