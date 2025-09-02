ximeronews

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΗ Αμφικτιονία Ακαρνάνων με δύο συγγράμματα έχει παρουσιάσει όλα τα γεγονότα, όχι μόνο της ναυμαχίας, αλλά και όλων των συγκρούσεων (ιππικό- πεζικό και ναυτικό) στον ένα χρόνο στρατοπέδευσης των δύο αντιπάλων (Οκταβιανού και Αντωνίου-Κλεοπάτρας) στις δύο απέναντι όχθες του Αμβρακικού κόλπου (32 π.Χ-31π.Χ.). Διαβάστε Περισσότερα...