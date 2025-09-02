Atlanta, ΗΠΑ — Ο θόρυβος έχει χτυπήσει καμπάνες συναγερμού στη δημόσια υγεία: η απόλυση της διευθύντριας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), Susan Monarez, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έγκρισή της από τη Γερουσία, πυροδότησε κύμα παραιτήσεων ανώτερων στελεχών και έντονες καταγγελίες για πολιτική παρέμβαση στο κορυφαίο επιστημονικό επιστημονικό όργανο των ΗΠΑ The Washington PostAP News.

Τι ακριβώς συνέβη;

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναλύσεις, η Monarez αρνήθηκε να αποδεχθεί μια σειρά από νέες πολιτικές για τα εμβόλια που της επέβαλε ο Υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr., ο οποίος είχε ήδη επιλέξει —χωρίς ιατρική εμπειρία— νέα μέλη στην επιτροπή εμβολιασμών του CDC STATThe Washington Post. Όταν αρνήθηκε, αποφασίστηκε η απόλυσή της —μια απόφαση που αμφισβητείται νομικά, καθώς μόνο ο Πρόεδρος έχει τέτοια εξουσία The Guardian.

Αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα

Τρεις κορυφαίοι επικεφαλής των CDC — Daskalakis, Jernigan και Houry — παραιτήθηκαν κατηγορηματικά, κατηγορώντας τη νέα ηγεσία για....

.... υπονόμευση της επιστημονικής ανεξαρτησίας και ζητώντας την επιστροφή της λογικής και της τεκμηριωμένης πολιτικής HealthbeatAmerican Public Health Association.

Ο Dr. Daskalakis χαρακτήρισε τον Kennedy «υπαρξιακή απειλή» για τη δημόσια υγεία, με πάνω από 750 υπαλλήλους του οργανισμού να υπογράφουν επιστολή έκφρασης ανησυχίας The Guardian. Παράλληλα, η American Nurses Association προειδοποίησε ότι οι συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές στο προσωπικό θέτουν σε κίνδυνο την ετοιμότητα και την αξιοπιστία του συστήματος υγείας WSNA.

Επιπλέον πολιτικές επιπτώσεις

Κογκρέσο υπόσχεται έρευνα: Ο Tim Kennedy και 37 βουλευτές απαιτούν άμεσο ξεμπλοκάρισμα περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένες επιχορηγήσεις του CDC kennedy.house.gov.

Νέος διορισμός: Ο Λευκός Οίκος όρισε προσωρινό διευθυντή τους CDC τον Jim O’Neill —άνθρωπο με υπόβαθρο στη Silicon Valley και χωρίς επιστημονική ειδίκευση—ενώ βασικός του ρόλος ενδέχεται να συνδέσει ακόμη πιο στενά τον οργανισμό με πολιτικές αποφάσεις The Washington PostAP News.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Η πολιτικοποίηση των CDC υπονομεύει:

Την εμπιστοσύνη του κοινού — απαραίτητη για κάθε υγειονομική παρέμβαση.

Την επιστημονική αξιοπιστία — στοιχεία και συμβουλές πρέπει να βασίζονται σε τεκμηρίωση και όχι σε πολιτικά συμφέροντα.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο — η αποχώρηση έμπειρων επιστημόνων αποδυναμώνει την ετοιμότητα για επιδημίες.

Συμπέρασμα

Η κατάσταση στο CDC δεν είναι απλά μια διοικητική κρίση — είναι πολιτικός και επιστημονικός σεισμός. Όταν η επιστήμη υποχωρεί απέναντι στη μικροπολιτική, χάνουμε όλοι. Η δομή και η αξιοπιστία των δημόσιων θεσμών υγείας πρέπει να προστατευθούν, τώρα περισσότερο από ποτέ.





