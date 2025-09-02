2025-09-02 07:06:46
Φωτογραφία για Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Έτοιμη η αίθουσα που θα πραγματοποιηθει η έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Μαυρομάτη
Έτοιμη είναι η αίθουσα στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης που θα υποδεχτεί τα εκθέματα του ζωγράφου των τρένων Στέλιου Μαυρομάτη. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα εκθέματα και την ερχόμενη Παρασκευή οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να θαυμάσουν τα σπουδαία έργα του καλλιτέχνη.Τη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης παρουσία του Προέδρου του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις 2026: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι - Εως 850 ευρώ ετήσιο όφελος [Οι πίνακες με τα νέα ποσά]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις 2026: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι - Εως 850 ευρώ ετήσιο όφελος [Οι πίνακες με τα νέα ποσά]
2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ. , η Ναυμαχία του Ακτίου --Γράφει ο Ντίνος Στυλιανός
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
2 Σεπτεμβρίου 31 π.Χ. , η Ναυμαχία του Ακτίου --Γράφει ο Ντίνος Στυλιανός
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
Σιδηρόδρομος: Όχημα Ιστοριών, Πολιτισμών, Συναισθημάτων Μονογραφική έκθεση του Στέλιου Μαυρομάτη «Σημείο Συνάντησης»
Σιδηρόδρομος: Όχημα Ιστοριών, Πολιτισμών, Συναισθημάτων Μονογραφική έκθεση του Στέλιου Μαυρομάτη «Σημείο Συνάντησης»
Το Υπερταμείο θα αναλάβει την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Το Υπερταμείο θα αναλάβει την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου: Δυναμική πρεμιέρα, αλλά με αδύναμη εικόνα
«Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου: Δυναμική πρεμιέρα, αλλά με αδύναμη εικόνα
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC55 παρέσυρε κοπάδι ζώων στη περιοχή Αλιάρτου - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC55 παρέσυρε κοπάδι ζώων στη περιοχή Αλιάρτου - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Podcast
Podcast "επικοινωνITE", Επεισόδιο 1"Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;"
φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα