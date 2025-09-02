2025-09-02 07:06:46

Έτοιμη είναι η αίθουσα στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης που θα υποδεχτεί τα εκθέματα του ζωγράφου των τρένων Στέλιου Μαυρομάτη. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα εκθέματα και την ερχόμενη Παρασκευή οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να θαυμάσουν τα σπουδαία έργα του καλλιτέχνη.Τη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης παρουσία του Προέδρου του sidirodromikanea

