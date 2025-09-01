2025-09-01 22:54:09
Φωτογραφία για Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC55 παρέσυρε κοπάδι ζώων στη περιοχή Αλιάρτου - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 18:25, η αμαξοστοιχία IC55, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λίγο μετά την περιοχή της Αλιάρτου παρέσυρε κοπάδι ζώων που εισήλθε στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί προσωρινά.Από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην αμαξοστοιχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι 400 επιβάτες sidirodromikanea
φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
Podcast επικοινωνITE, Επεισόδιο 1Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;
Podcast "επικοινωνITE", Επεισόδιο 1"Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;"
