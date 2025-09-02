





Πρεμιέρα έκανε το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου και, όπως αποδείχθηκε, η εκπομπή είναι ένα τηλεοπτικό «κολλάζ» από γνωστά concept: λίγο «Ενικός», λίγο «Αλήθειες με τη Ζήνα», μια ιδέα από «Live News» και κάπου εκεί χάθηκε η ταυτότητα. Το αποτέλεσμα; Μια εκπομπή που μοιάζει δανεική από παντού αλλά αυθεντική από πουθενά.

Το στούντιο, αντί να αποπνέει δυναμισμό και μοντέρνα αισθητική, έμοιαζε πρόχειρο και αδιάφορο, αφήνοντας μια εικόνα που περισσότερο θύμιζε πρόχειρη τηλεοπτική παραγωγή παρά φρέσκο τηλεοπτικό προϊόν. Στα γραφικά επιχειρήθηκε να δοθεί ένας πιο ενημερωτικός τόνος, όμως η αισθητική τους δεν έπεισε και σίγουρα δεν βοήθησε την τελική εικόνα της εκπομπής.













Η Τατιάνα Στεφανίδου, πιστή στο στυλ της, εμφανίστηκε δυναμική, με την εμπειρία και την άνεση που τη χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση. Παρόλα αυτά, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι το πρόσωπό της –και ιδιαίτερα τα μάγουλά της– έδειχναν υπερβολικά γυαλιστερά στον φακό. Ένα στοιχείο που φαινόταν έντονα στην οθόνη και που εύλογα δημιουργεί την απορία: πώς δεν το πρόσεξε η ίδια ή η ομάδα της πριν βγει στον αέρα;

Συνολικά, η εκπομπή ξεκίνησε με φιλοδοξία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα άφησε μια γεύση προχειρότητας. Αν το «Power Talk» θέλει να σταθεί επάξια στον τηλεοπτικό χάρτη, θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εικόνα, στο σκηνικό και στη λεπτομέρεια. Γιατί η δυναμική παρουσία της Στεφανίδου από μόνη της δεν αρκεί για να καλύψει τις αδυναμίες μιας παραγωγής που οφείλει να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις της εποχής.

Πηγή: tvnea.com