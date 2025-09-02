2025-09-02 14:39:48
Φωτογραφία για Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
Το σχέδιο αλλαγών για τον σιδηρόδρομο και τις αστικές συγκοινωνίες παρουσίασε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή NEWSROOM.ertnews.grΠιο αναλυτικά, ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον Γιώργο Σιαδήμα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΟΣΕ και τα νέα δεδομένα σε σχέση με την άρση της μονιμότητας των εργαζομένων, οι οποίοι θα sidirodromikanea
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει ...
Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει ...
Κυρανάκης: Ο ΟΣΕ αίρει τη μονιμότητα στο Δημόσιο – Τέλος στα «τυφλά» τρένα – Νέος διαγωνισμός για 100 ανισόπεδες διαβάσεις
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ GPU της AMD ΜΕΤΡΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ RDNA 4
Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό και τρόλεϊ
Χρίστος Δήμας και Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλία για αυτοψία στα σιδηροδρομικά έργα
Προβληματισμοί για το πλήθος των εισακτέων στα Τμήματα Μαθηματικών της χώρας
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (1/9/2025)
Σήμα κινδύνου για τους εφήβους που συμβουλεύονται τα social media για θέματα υγείας
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση στην κατάθεση συνταγών Αυγούστου λόγω τεχνικών προβλημά
