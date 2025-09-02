2025-09-02 13:00:47
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (1/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σήμα κινδύνου για τους εφήβους που συμβουλεύονται τα social media για θέματα υγείας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σήμα κινδύνου για τους εφήβους που συμβουλεύονται τα social media για θέματα υγείας
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (31/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (28/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (28/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση στην κατάθεση συνταγών Αυγούστου λόγω τεχνικών προβλημά
Παράταση στην κατάθεση συνταγών Αυγούστου λόγω τεχνικών προβλημά
Απογοητευτική πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ - Αναλυτικά τα 15'
Απογοητευτική πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ - Αναλυτικά τα 15'
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/9/2025)