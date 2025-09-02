Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του. Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι… αδέρφια! Είναι και οι τρεις τους παιδιά του…Τσατσάνη!Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα... μεγάλο μυστικό. Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.Κάποιος, όμως, λέει ψέματα... Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;#teamNikosO Νίκος (Κωνσταντίνος Λιάρος) είναι ο μεγαλύτερος γιος του Τσατσάνη (Ηλίας Βαλάσης) κι εκείνος που τον έζησε λιγότερο απ’ όλους. Μεγάλωσε ευτυχώς με την πλούσια θεία του, την Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), που είναι πρώην Μις Ελλάς και νυν αυστηρή κριτής της ζωής. Μαζί τους σε όλες τις κοσμικές -και μη- εκδηλώσεις, είναι πάντα και η Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη), που είναι η κολλητή της Αντιγόνης και κολυμπάει -κυριολεκτικά- στα χρήματα!Δείτε το βίντεο:Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

#teamFontasO Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) είναι ο μεσαίος γιος του Τσατσάνη (Ηλίας Βαλάσης) και η μεγαλύτερή του απογοήτευση. Είναι ευαίσθητος και αλλεργικός σε κάθε είδους λαμογιά. Η μητέρα του η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), είναι τόσο υπερπροστατευτική μαζί του που ξεχνάει ώρες - ώρες ότι είναι πια και ο ίδιος ο Φώντας πατέρας. Μαζί τους πάντα, στις χαρές και τις λύπες, είναι η καλόκαρδη μεν - άγαρμπη δε, φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), η οποία είναι φιλόξενη, αλλά καλύτερα να μη σε πιάσει στο στόμα της!Δείτε το βίντεο:Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

#teamViviΗ Βιβή (Θεανώ Κλάδη) είναι το μικρότερο παιδί του Τσατσάνη (Ηλίας Βαλάσης). Είναι σέξι τσαμπουκάς που σερβίρει ποτά μαζί με... καυγάδες άμα λάχει! Συγκατοικεί με τον κολλητό της, τον Τάσο (Χρήστος Γαβριηλίδης), που είναι σαν τον αδερφό που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Μαζί με τον Τάσο, πάει πακέτο και ο πατέρας του, ο Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος), ο μπαμπάς-πρότυπο, που θα ήταν τέλειος… αν δεν έτρεχε πίσω από κάθε όμορφη κυρία που γνωρίζει.Δείτε το βίντεο:Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

#teamTsatsanisΟ Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) ήταν το δεξί χέρι του Τσατσάνη (Ηλίας Βαλάσης). Σκληροτράχηλος, αλλά με καρδιά μικρού παιδιού. Η Μάγδα (Νίκη Λάμη), κομμώτρια–στρατηγός στο κομμωτήριο του Τσατσάνη. Το μόνο που αφήνει να πέσει κάτω, είναι οι τρίχες από τις πελάτισσες που κουρεύει. Για κακή της τύχη, συνεργάζεται με τον Δάκη (Θάνος Μπίρκος), που είναι μανικιουρίστας–κουτσομπόλης και ξέρει περισσότερα μυστικά κι από τον ίδιο τον Τσατσάνη!Δείτε το βίντεο:Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται για να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.Δείτε το trailer:Πηγή: tvnea.com