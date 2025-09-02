2025-09-02 13:00:47
Φωτογραφία για Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει ...
Το «MEGA Σαββατοκύριακο» επιστρέφει με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, αξίες που το κοινό αναγνωρίζει και εμπιστεύεται εδώ και πέντε χρόνια.

Από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 05:40, η επιτυχημένη εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα θα συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, να καταγράφει τις αγωνίες τους και να δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Σε ένα απαιτητικό τηλεοπτικό περιβάλλον, το «MEGA Σαββατοκύριακο» παραμένει προσηλωμένο στον πρωταρχικό του στόχο: να ενημερώνει με ακρίβεια, να εξηγεί με σαφήνεια και να εμπνέει με την αλήθεια.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star...
Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star...
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
To «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει πρεμιέρα
To «Κοινωνία Ώρα MEGA» κάνει πρεμιέρα
ALPHA: Το Deal επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
ALPHA: Το Deal επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (1/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (1/9/2025)
Σήμα κινδύνου για τους εφήβους που συμβουλεύονται τα social media για θέματα υγείας
Σήμα κινδύνου για τους εφήβους που συμβουλεύονται τα social media για θέματα υγείας
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση στην κατάθεση συνταγών Αυγούστου λόγω τεχνικών προβλημά
Παράταση στην κατάθεση συνταγών Αυγούστου λόγω τεχνικών προβλημά