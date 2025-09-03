Δελτίο Τύπου, 1 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το 12ο Συνέδριο ΣΥ.Φ.Α.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης







Οκτώ στρογγυλά τραπέζια και 4 ομιλίες επιστημονικού ενδιαφέροντος θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου του ΣΥΦΑΚ «Φαρμακείο: Υπηρεσίες Υγείας, Ομορφιάς & Ευεξίας στην ΑΙ Εποχή», που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025,στο ξενοδοχείο Atlantis, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το συνέδριο διοργανώνουν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου & Κρήτης(ΣΥ.Φ.Α.Κ.) και η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) και τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.







Στόχος του Συνεδρίου είναι να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείων, να προάγει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τμημάτων της φαρμακευτικής αγοράς και να ενισχύσει τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.







Την εναρκτήρια ομιλία, με θέμα «Σύγχρονες ψηφιακές εξελίξεις - Ψηφιακή θεραπευτική», θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου κ. Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στρογγυλά τραπέζια:













• Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου με τεχνητή νοημοσύνη (Ευρωπαϊκή δράση: Health Hub)• Ο ρόλος του φαρμακείου στη σύγχρονη πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες στην πρώτη γραμμή. Ορατές Υπηρεσίες – Μετρήσιμη Αξία• Ο Φαρμακοποιός ως Επιστήμονας Υγείας αλλά και ως Στρατηγικός Ηγέτης - Ηγεσία, οργάνωση & ανθρώπινο δυναμικό στο σύγχρονο φαρμακείο»• Αυτοφροντίδα: Ο φαρμακοποιός πρωταγωνιστής. Από την τάση στην πρακτική• Καλλυντικά προϊόντα και αντιγήρανση• Από το κρητικό χωράφι, στο φαρμακευτικό ράφι με ποιότητα-ασφάλεια και αποτελεσματικότητα• Εκπαίδευση με πιστοποίηση. Ο ρόλος και η εξέλιξη του φαρμακοποιού

Ξεχωριστή στιγμή για το συνέδριο θα αποτελέσει το στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Οι Κρίκοι της Αλυσίδας του Φαρμάκου στη Νέα Εποχή: προκλήσεις & ευκαιρίες», το οποίο θα συντονίσει ο κ. Δημήτρης Αλιμπέρτης, Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΣΥ.Φ.Α.Κ. και στο οποίο συμμετέχουν οι κ.κ. Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος ΕΟΦ, Μπάμπης Καραθάνος, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας για θέματα φαρμακευτικής πολιτικής, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Hellas, Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ, Σπύρος Μπόκιας, Αντιπρόεδρος ΕΦΕΧ, Co-Founder & CEO iPharma, και Χαράλαμπος Κετσιμπάσης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Φ.Α.Κ. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος της ΟΣΦΕ κ. Βασίλης Μπιρλιράκης και η Α' Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας κυρία Αικατερίνη Κουτσογιάννη.







Ακόμη, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει ομιλία με θέμα η «Η Ιστορία των Φαρμακείων και του Φαρμακευτικού Εμπορείου στην Κρήτη. Μια Αναδρομή στον Χρόνο από την Αρχαιότητα… έως και Σήμερα» από τον κ. Αντώνη Ευαγγελίδη, Συγγραφέα, πρ. Διευθυντή Εταιρικής Συμμόρφωσης & DPO Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ.







Για να κάνετε την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου syfak-congress.gr

Οργάνωση-Παραγωγή: Noufio Communication Services

