Πολλές φορές ακούμε τη φράση “αυτός έχει τη χολή του”;



Τι είναι λοιπόν η χολή;



Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα



– Η χολή είναι ένα πηχτό καφεπράσινο μέχρι πρασινοκίτρινο βασικό διάλυμα που εκκρίνεται από τα κύτταρα του ήπατος και μέσω του χοληφόρου πόρου μεταφέρεται στο δωδεκαδάκτυλο.



Σε ορισμένα θηλαστικά όπως και στον άνθρωπο συγκεντρώνεται σε μιά μικρή αποθήκη – στη χοληδόχο κύστη – και



όταν τρώμε η χοληδόχος κύστη συσπάται και αδειάζει τη χολή στον κυστικό πόρο κι από εκεί στο χοληδόχο πόρο και στο έντερο.



Η χολή μας βοηθάει να χωνεύουμε τις λιπαρές τροφές μας και όπως καταλαβαίνουμε, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση και την πέψη του λίπους.



Η χολή συμπεριφέρεται ως αλκαλικό στις αντιδράσεις και περιλαμβάνει χολικά οξέα, λεκιθίνη, χοληστερόλη, χολερυθρίνη και πρωτεΐνες.



