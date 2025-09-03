2025-09-03 15:29:22
Σημαντικές αλλαγές φέρνει η δεύτερη σεζόν της ταξιδιωτικής εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Από φέτος, το στούντιο στο Φάληρο θα αποτελεί την αφετηρία της εκπομπής, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλαμβάνει για πρώτη φορά ρόλο παρουσιαστή.

Τα ταξίδια και τα οδοιπορικά ανά την Ελλάδα συνεχίζονται κανονικά, όμως πλέον θα υπάρχει άμεση σύνδεση με το στούντιο, όπου ο ηθοποιός θα παρεμβαίνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η συνεργασία του με τον σταθμό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ΣΚΑΪ επιθυμούσε να τον εντάξει σταθερά στο δυναμικό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε αρχικά συζήτηση για δεύτερο κύκλο του «Tempting Fortune», η οποία όμως δεν προχώρησε.

Στην ομάδα παραμένει ο Γιάννης Κουρδής, ο οποίος συνεχίζει τα οδοιπορικά μαζί με το συνεργείο του σταθμού. Παράλληλα, η Ευλαμπία Ρέβη, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο στούντιο και, ανάλογα με το επεισόδιο, είτε θα συμμετέχει σε κοντινές αποστολές είτε θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Αλλαγές υπάρχουν και στη διάρκεια και στη ζώνη μετάδοσης: το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» θα προβάλλεται πλέον καθημερινά στις 14:45, με διάρκεια 45 λεπτών, μέχρι τις 15:30, όταν και θα παίρνει τη σκυτάλη ο Κώστας Τσουρός με το «Το ’χουμε».»

Πηγή: tvnea.com
