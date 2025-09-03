2025-09-03 15:29:22

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα καλοκαίρι γεμάτο ένταση, τόσο λόγω της σοβαρής ρήξης με την οικογένειά του όσο και εξαιτίας της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο ύστερα από εισαγγελική εντολή.



Παρά τις δυσκολίες, ο γνωστός καλλιτέχνης επιθυμούσε να συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και είχε ήδη συμφωνήσει να εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας στο πλευρό του Λευτέρη Πανταζή. Μάλιστα, ο Λευτέρης Πανταζής ήταν από τους πρώτους που τον στήριξαν ανοιχτά μετά την περιπέτεια της νοσηλείας του.



Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα για το youweekly, η πολυσυζητημένη συνεργασία τους τελικά δεν προχώρησε, καθώς προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του σχήματος.



Πηγή: tvnea.com



