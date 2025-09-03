2025-09-03 15:29:22
Φωτογραφία για Ναυάγησε η συνεργασία Μαζωνάκη – Πανταζή μετά τις διαφωνίες για το σχήμα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ένα καλοκαίρι γεμάτο ένταση, τόσο λόγω της σοβαρής ρήξης με την οικογένειά του όσο και εξαιτίας της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο ύστερα από εισαγγελική εντολή.

Παρά τις δυσκολίες, ο γνωστός καλλιτέχνης επιθυμούσε να συνεχίσει κανονικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και είχε ήδη συμφωνήσει να εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας στο πλευρό του Λευτέρη Πανταζή. Μάλιστα, ο Λευτέρης Πανταζής ήταν από τους πρώτους που τον στήριξαν ανοιχτά μετά την περιπέτεια της νοσηλείας του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα για το youweekly, η πολυσυζητημένη συνεργασία τους τελικά δεν προχώρησε, καθώς προέκυψαν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το πρόγραμμα και τη φυσιογνωμία του σχήματος.

Πηγή: tvnea.com
Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για Το Πρωινό - Τι ώρα θα παίζει;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Η τελευταία πράξη… κάνει πρεμιέρα
Μαζωνάκης – Πανταζής: Σε προχωρημένες συζητήσεις για συνεργασία τη νέα σεζόν
Η Alter Ego Media ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την egta
Η Αίγυπτος ενισχύει τη συνεργασία της με την Τουρκία στον τομέα των μεταφορών
Τέλος εποχής για τη συνεργασία Κατερίνας Καινούργιου – Νίκου Κοκλώνη
Στρατηγική συνεργασία Ομίλου ANTENNA και DAZN
Νέα αρχή για την Αννίτα Πάνια στην βραδινή ζώνη...
ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΡΗΤΗ (Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης)
Μετρό: Διετής συντήρηση σε ασανσέρ και σε κυλιόμενες σκάλες - Τι περιλαμβάνει η νέα σύμβαση
όταν με ρώτησαν τι είναι η βοτανολογία για έναν ποιητής ντίνα είπα...
«Τρέχει» το Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου – Τι δείχνουν τα στοιχεία
