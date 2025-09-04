«Αλήθειες με τη Ζήνα» με την έμπειρη Ζήνα Κουτσελίνη για 11η χρονιά στο Star! H επιτυχημένη εκπομπή, που αγγίζει τις καρδιές των τηλεθεατών, επιστρέφει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου με μεγαλύτερη διάρκεια και θα προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45, προσφέροντας τρεις ώρες γεμάτες αποκαλύψεις, συναίσθημα και ουσία.Η Ζήνα Κουτσελίνη αναζητώντας τη διαχρονική αξία της αλήθειας σε ανθρώπινες ιστορίες ζωής, που μας εμπνέουν, μας συγκινούν και μας κάνουν να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, έχει χτίσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό. Με την αυθεντικότητα, την ευαισθησία, τη βαθιά ενσυναίσθηση και την αμεσότητα, που τη χαρακτηρίζουν, δίνει «φωνή» σε όσους έχουν κάτι σημαντικό να πουν και μας καλεί όχι απλά να ακούσουμε, αλλά να νιώσουμε.Μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφικής έρευνας, φέρνοντας στην επιφάνεια αποκλειστικά ρεπορτάζ και ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν, πόνεσαν και κατάφεραν να βρουν το φως μέσα στο σκοτάδι.Δίπλα της στο στούντιο, με αλφαβητική σειρά, δημοσιογράφοι με εμπειρία: Μάριος Αραβαντινός, Αλέξανδρος Καλαφάτης, Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου.Η ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα θα είναι πάντα στο σημείο των ερευνών ή στο στούντιο για την ανάλυση της εικόνας και της αλήθειας του γεγονότος! Θα βρίσκονταιπαντού οι: Γιάννης Μαλλιαρός, Θανάσης Μαριόλας, Ευδοκία Μύτιλη, Ευγενία Πουλοπούλου, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη, Κρικόρ Τσακιτζιάν.Ο Σπύρος Σιγούρος σε ειδικές αποστολές, που έχετε αγαπήσει. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης σε ζωντανές συνδέσεις από τη Βόρεια Ελλάδα.Στο τιμόνι της εκπομπήςΗ αρχισυνταξία της εκπομπής είναι στα έμπειρα χέρια της Μαρίκας Μαυρομμάτη.Ο συντονισμός και η επιμέλεια της εκπομπής στη μοναδική Στέλλα Ζώη.Η επιμέλεια των βίντεο στη Μαρία Μανουσαρίδου, που ηγείται χρόνια τώρα.Στην ομάδα σε ρόλο δημιουργικό: Ελισάβετ Χατζοπούλου, Βιβή Αγρούλη.Σκηνοθεσία: Γιώργος ΜουκάνηςΔείτε εδώ το trailer της πρεμιέρας της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα :Πηγή: tvnea.com