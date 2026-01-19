2026-01-19 14:34:34
Φωτογραφία για Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
Στην εκπομπή του Mega Buongiorno μίλησε η Ζήνα Κουτσελίνη και αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας ότι σε μια δύσκολη χρονιά χρειάζεται χρόνος για να “χτιστεί” μια εκπομπή.

«Το Λενάκι, σε μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, έδωσε το δικό της αγώνα. Άνισο αγώνα. Γιατί αν περιμένεις από ήδη φτασμένες εκπομπές να μπεις και συ, θέλει ένα χρόνο να το χτίσεις αυτό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι εκπομπές που έχουν χτίσει πάρα πολλά χρόνια, έρχεται η στιγμή που κάνουν την κάμψη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψεις την εκπομπή. Η Ελένη λοιπόν ήθελε το χρόνο της για να ‘ρθει η Κατερίνα (Καραβάτου). Αλλά και πάλι θέλει δουλειά. Και δεν σημαίνει ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα. Ή κάτι που ξεχειμωνιάζει, πάει καλά το καλοκαίρι», είπε.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέο δελτίο τιμών: Συγκριτικοί πίνακες (αλφαβητικά και ποσοστιαία μεταβολή)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέο δελτίο τιμών: Συγκριτικοί πίνακες (αλφαβητικά και ποσοστιαία μεταβολή)
Δημήτρης Μηλιόγλου: Άγριο το κόψιμο της Τσολάκη - τα κανάλια δεν έχουν υπομονή...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Μηλιόγλου: Άγριο το "κόψιμο" της Τσολάκη - τα κανάλια δεν έχουν υπομονή...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ακύλας για Eurovision: Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision - ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα
Ακύλας για Eurovision: Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision - ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα
ΑΝΤ1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο κανάλι...
ΑΝΤ1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο κανάλι...
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Καραβάτου στον ΑΝΤ1: Κλειδώνουν πρόσωπα και ώρα μετάδοσης για τη νέα εκπομπή
Καραβάτου στον ΑΝΤ1: Κλειδώνουν πρόσωπα και ώρα μετάδοσης για τη νέα εκπομπή
Ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Ο Τέρενς Κουίκ εντάσσεται στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τέρενς Κουίκ σε Γιώργο Λιάγκα: «Νόμιζα ότι θα έβγαινα στις 9 - αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου »
Τέρενς Κουίκ σε Γιώργο Λιάγκα: «Νόμιζα ότι θα έβγαινα στις 9 - αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου »
Ακύλας για Eurovision: Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision - ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα
Ακύλας για Eurovision: Θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision - ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα
Όταν ο Ακύλας συνάντησε την Παπαρίζου και τον Ρουβά στο The Voice of Greece (video)
Όταν ο Ακύλας συνάντησε την Παπαρίζου και τον Ρουβά στο The Voice of Greece (video)
Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων
Η Ελλάδα εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Ισπανία για τη θανατηφόρα σύγκρουση τρένων
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/1/2026)