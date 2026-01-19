2026-01-19 14:34:34

Στην εκπομπή του Mega Buongiorno μίλησε η Ζήνα Κουτσελίνη και αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, στον ΑΝΤ1, υποστηρίζοντας ότι σε μια δύσκολη χρονιά χρειάζεται χρόνος για να “χτιστεί” μια εκπομπή.



«Το Λενάκι, σε μια δύσκολη χρονιά για όλους μας, έδωσε το δικό της αγώνα. Άνισο αγώνα. Γιατί αν περιμένεις από ήδη φτασμένες εκπομπές να μπεις και συ, θέλει ένα χρόνο να το χτίσεις αυτό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι εκπομπές που έχουν χτίσει πάρα πολλά χρόνια, έρχεται η στιγμή που κάνουν την κάμψη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψεις την εκπομπή. Η Ελένη λοιπόν ήθελε το χρόνο της για να ‘ρθει η Κατερίνα (Καραβάτου). Αλλά και πάλι θέλει δουλειά. Και δεν σημαίνει ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα. Ή κάτι που ξεχειμωνιάζει, πάει καλά το καλοκαίρι», είπε.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ