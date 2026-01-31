Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» με 12,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους υπεροχή και κρατώντας γερά το τιμόνι του ανταγωνισμού.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 11,0%, δείχνοντας αντοχές και διατηρώντας ισχυρό αποτύπωμα στη ζώνη, χωρίς όμως να καταφέρουν να περάσουν μπροστά.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Live You» με 7,6%, παραμένοντας σε ασφαλή μεσαία τροχιά, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις αλλά και χωρίς μεγάλες απώλειες.

Στα χαμηλά βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 4,9%, ενώ η «Pop Μαγειρική» κατρακύλησε στο 1,4%.

