Τον απόλυτο έλεγχο της μεσημεριανής ζώνης διατήρησαν οι «Αποκαλύψεις», που με 14,6% βρέθηκαν καθαρά στην κορυφή, ανοίγοντας απόσταση από τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική τους.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9,7%, επίδοση που τις κρατά μεν ψηλά, αλλά χωρίς να μπορούν να απειλήσουν την πρωτιά. Το Live You κινήθηκε στο 7,0%, παραμένοντας σε ρόλο παρατηρητή και όχι διεκδικητή.

Πιο πίσω, το «Ώρα για Ψυχαγωγία» κατέγραψε 3,8%, με το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» να περιορίζεται στο 3,5%, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία των πιο ήπιων formats στη συγκεκριμένη ζώνη.

Στον πάτο της κατάταξης, η «Pop Μαγειρική» στον 8ο κύκλο της έμεινε στο 1,6%, ολοκληρώνοντας μια μεσημεριανή εικόνα όπου η ενημέρωση κυριάρχησε και η ψυχαγωγία έμεινε εκτός ρυθμού.

