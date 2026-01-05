Η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2025, προκάλεσε συγκίνηση και βαρύ πένθος σε ολόκληρη τη χώρα. Η είδηση του θανάτου του ταξίδεψε γρήγορα, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τηλεόρασης. Από το πλατό του «Πρωινού», ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη φόρτιση στον άνθρωπο και τον επαγγελματία που σημάδεψε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τις προσωπικές τους συζητήσεις, αλλά και λεπτομέρειες που αφορούσαν τη συνεργασία και το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1.«Δεν ξέρω τώρα τι μου επιτρέπεται να πω… Από αυτά που έχω πει με τον Γιώργο. Εγώ θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Γιώργος που σταμάτησε την τηλεόραση και του το ‘πα. Μου λέει «και τι να έκανα;». Του λέω περιόρισε τον χρόνο… τον χρόνο συμμετοχής. Μη λες το Καλημέρα. Βάλε δύο νέα παιδιά να ξεκινάνε και στην πορεία μπούκαρε”. Για μένα, του το ‘χα πει, ήταν λάθος του», εξομολογήθηκε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και στη συνέχεια ανέφερε:«Και ξέρω και κάτι άλλο να πω τώρα… Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε ένα συμβόλαιο που έτρεχε με τον ΑΝΤ1, που θα έληγε το καλοκαίρι. Άρα, θεωρητικά το καλοκαίρι θα ήταν ελεύθερος ο Γιώργος».«Να πω ότι γνωρίζω καλά, ότι η πρόθεση του ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1, παρότι ο Γιώργος δεν είχε καθημερινή πια παρουσία, αλλά ήταν σαν σύμβουλος του σταθμού, σαν σχολιαστής στο δελτίο και θα ετοίμαζε κάποιες σπέσιαλ έτσι εκπομπές με συνεντεύξεις από σπουδαίους ανθρώπους.Η πρόθεση γνωρίζω του σταθμού, ήταν η ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Παπαδάκη. Δηλαδή, δεν θα τον αποστράτευαν τελείως.Δηλαδή δεν είναι «πέρσι σταμάτησε η εκπομπή», «φέτος του σταματάμε το συμβόλαιο». Γνωρίζω ότι το συμβόλαιο θα συνέχιζε, θα ανανεωνόταν δηλαδή το συμβόλαιο, με αυτή την παρουσία, την… την πιο μικρή παρουσία, όπως και να ‘χει του Γιώργου στη δουλειά», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.Πηγή: tvnea.com