Η "Abracadabra" hitmaker Lady Gaga, κυκλοφορεί το πολυσυζητημένο της τραγούδι "The Dead Dance" που ακούγεται και στα νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν της blockbuster σειράς του Netflix "Wednesday",  που είναι διαθέσιμα από χθές!

Το τραγούδι μάλιστα θα ενσωματωθεί και στην ψηφιακή έκδοση 

του πρόσφατου επιτυχημένου άλμπουμ της Lady Gaga με τίτλο "Mayhem"!

