Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος επιστρέφει στην τηλεόραση με ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα που ήδη συζητιέται έντονα. Η νέα εκπομπή του, θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα από τη συχνότητα του Open και θα ενταχθεί στη ζώνη prime time του καναλιού.



Στο πλευρό του Μπογδάνου θα βρίσκεται η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ενώ την ομάδα θα πλαισιώνουν επίσης ο γνωστός συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρος Μπαλάσκας και πιθανόν ο δικηγόρος Αναστάσιος Ντούγκας, που βρίσκεται υπό τελική συζήτηση.



Η μεγάλη, ωστόσο, έκπληξη του σχήματος είναι η συμμετοχή του Βαγγέλη Σερίφη, γνωστού στο κοινό ως DJ Rico – μουσικού παραγωγού και συντρόφου ζωής της Κατερίνας Στικούδη. Η παρουσία του προσδίδει μια διαφορετική, πιο καλλιτεχνική και σύγχρονη νότα στο πάνελ, δίνοντας στην εκπομπή έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.



Η εκπομπή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα talk show κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, συνδυάζοντας δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ανάλυση αλλά και πιο ανάλαφρες πτυχές της επικαιρότητας. Με την εμπειρία του Μπογδάνου, την τηλεοπτική δυναμική της Παπακωστοπούλου και τη «γέφυρα» με τη μουσική και την καλλιτεχνική σκηνή μέσω του DJ Rico, το «F-ζην» στοχεύει να δώσει μια νέα πρόταση στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα.



Πηγή: tvnea.com



