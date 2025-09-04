2025-09-04 12:49:39
Φωτογραφία για Το Open επενδύει σε Μπογδάνο -Παπακωστοπούλου – Όλα τα πρόσωπα της εκπομπής
  

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος επιστρέφει στην τηλεόραση με ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα που ήδη συζητιέται έντονα. Η νέα εκπομπή του, θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα από τη συχνότητα του Open και θα ενταχθεί στη ζώνη prime time του καναλιού.

Στο πλευρό του Μπογδάνου θα βρίσκεται η δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ενώ την ομάδα θα πλαισιώνουν επίσης ο γνωστός συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύρος Μπαλάσκας και πιθανόν ο δικηγόρος Αναστάσιος Ντούγκας, που βρίσκεται υπό τελική συζήτηση.

Η μεγάλη, ωστόσο, έκπληξη του σχήματος είναι η συμμετοχή του Βαγγέλη Σερίφη, γνωστού στο κοινό ως DJ Rico – μουσικού παραγωγού και συντρόφου ζωής της Κατερίνας Στικούδη. Η παρουσία του προσδίδει μια διαφορετική, πιο καλλιτεχνική και σύγχρονη νότα στο πάνελ, δίνοντας στην εκπομπή έναν χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Η εκπομπή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα talk show κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, συνδυάζοντας δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, ανάλυση αλλά και πιο ανάλαφρες πτυχές της επικαιρότητας. Με την εμπειρία του Μπογδάνου, την τηλεοπτική δυναμική της Παπακωστοπούλου και τη «γέφυρα» με τη μουσική και την καλλιτεχνική σκηνή μέσω του DJ Rico, το «F-ζην» στοχεύει να δώσει μια νέα πρόταση στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η Lady Gaga μας προσκαλεί να κάνουμε το Dead Dance!⚰️
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Η Lady Gaga μας προσκαλεί να κάνουμε το "Dead Dance"!⚰️
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το ‘χουμε!»: Δείτε το τρέιλερ με την ομάδα της εκπομπής
«Το ‘χουμε!»: Δείτε το τρέιλερ με την ομάδα της εκπομπής
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
Ο νέος ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση τριών φορέων – Τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εταιρεία
Ο νέος ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση τριών φορέων – Τα πρόσωπα που στελεχώνουν την εταιρεία
Η νέα μεσημεριανή παρέα του OPEN με τον Θανάση Πάτρα
Η νέα μεσημεριανή παρέα του OPEN με τον Θανάση Πάτρα
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» τρέχουν νωρίτερα...
Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» τρέχουν νωρίτερα...
Στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η νέα διοίκηση του ΟΣΕ
Στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η νέα διοίκηση του ΟΣΕ
Παρατήρηση της Ολικής Έκλειψης Σελήνης
Παρατήρηση της Ολικής Έκλειψης Σελήνης
Ένα διαφορετικό «Παράδειγμα» από μια αρχέγονη και σχεδόν γυμνή μαύρη τρύπα
Ένα διαφορετικό «Παράδειγμα» από μια αρχέγονη και σχεδόν γυμνή μαύρη τρύπα
«Power Talk»: Παραμένει σε χαμηλές πτήσεις η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
«Power Talk»: Παραμένει σε χαμηλές πτήσεις η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'