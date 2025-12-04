2025-12-04 11:27:08
Φωτογραφία για Στέλιος Παρλιάρος: «Έχω κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά...
Ο Στέλιος Παρλιάρος μίλησε στην κάμερα του Happy Day, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής. Ο γνωστός pastry chef παραδέχτηκε ότι δέχεται προτάσεις, ωστόσο τόνισε πως «ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμος» να επιστρέψει στην τηλεόραση.

«Με ρωτάνε πολλοί αν θα επιστρέψω στην τηλεόραση και πολύς κόσμος το αναζητά. Δεν ξέρω. Έχω κατά καιρούς κάποιες προτάσεις, αλλά ίσως δεν είμαι έτοιμος», είπε ο Στέλιος Παρλιάρος. 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μια αξέχαστη βραδιά «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια αξέχαστη βραδιά «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»
Φανερά εξαντλημένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του Πρωινού: «Σαν να μην έχω κοιμηθεί ποτέ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φανερά εξαντλημένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του Πρωινού: «Σαν να μην έχω κοιμηθεί ποτέ»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
Αντώνης Σρόιτερ: Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγ - Αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει
Αντώνης Σρόιτερ: Έχω δεχτεί προτάσεις για να φύγ - Αν δεν με θέλουν από τον Alpha, κάποιος θα βρεθεί να με πάρει
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
«Just the Two of Us»: Η πρεμιέρα και οι αλλαγές στον προγραμματισμό - Φρέσκες εκπλήξεις και τηλεοπτικές συνεργασίες που θα συζητηθούν
«Just the Two of Us»: Η πρεμιέρα και οι αλλαγές στον προγραμματισμό - Φρέσκες εκπλήξεις και τηλεοπτικές συνεργασίες που θα συζητηθούν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κοινή εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης.
Κοινή εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης.
Σάρωσε η “Κοινωνία Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό – Ξεκάθαρη πρωτιά με εκρηκτικά ποσοστά
Σάρωσε η “Κοινωνία Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό – Ξεκάθαρη πρωτιά με εκρηκτικά ποσοστά
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρώτο το Live News του MEGA στην απογευματινή ζώνη - Από κοντά το Deal
Πρώτο το Live News του MEGA στην απογευματινή ζώνη - Από κοντά το Deal