Ο Στέλιος Παρλιάρος μίλησε στην κάμερα του Happy Day, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής. Ο γνωστός pastry chef παραδέχτηκε ότι δέχεται προτάσεις, ωστόσο τόνισε πως «ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμος» να επιστρέψει στην τηλεόραση.



«Με ρωτάνε πολλοί αν θα επιστρέψω στην τηλεόραση και πολύς κόσμος το αναζητά. Δεν ξέρω. Έχω κατά καιρούς κάποιες προτάσεις, αλλά ίσως δεν είμαι έτοιμος», είπε ο Στέλιος Παρλιάρος.



