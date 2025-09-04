2025-09-04 22:23:02
Φωτογραφία για Τρόποι & συνδυασμοί για να χρησιμοποιήσετε το μαύρο σε διακοσμητικές λεπτομέρειες
Ορισμένοι δεν το  θεωρούν "χρώμα" ή έχουν ταυτίσει το μαύρο αποκλειστικά με το "σκούρο", για άλλους πάλι είναι ο ...βασιλιάς των χρωμάτων και στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων.Πέρα από το υποκειμενικό γούστο του καθενός το μαύρο, όπως ακριβώς και το άσπρο, ταιριάζει με όλα ανεξαιρέτως τα χρώματα και είναι το μοναδικό που χαρακτηρίζεται από την παντελή απουσία διαφορετικών τόνων. Έτσι η χρήση του σε επιμέρους λεπτομέρειες και διακοσμητικά στοιχεία είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με άλλες αποχρώσεις, αφού δεν χρειάζεται κανείς να αναζητήσει το "σωστό" μαύρο παρά μόνο την ενδεδειγμένη ποσότητα για κάθε χώρο, ανάλογα με το πόσο σκουρόχρωμο ή όχι επιθυμεί το γενικό τελικό αποτέλεσμα. 

Είναι ιδανικό για όλα τα σημεία που χρειάζεστε ένα έντονο στοιχείο αλλά χωρίς να "φορτώσετε" επιπλέον χρωματικά το σύνολο, επιτρέποντας έτσι σε όλες τις άλλες αποχρώσεις που υπάρχουν στον ίδιο χώρο να αναδεικνύονται το ίδιο έντονα. 


Η χρήση του μαύρου ή ασπρόμαυρων μοτίβων σε υφασμάτινα στοιχεία πχ φωτιστικά, διακοσμητικά μαξιλάρια, χαλιά κλπ, σε ξύλινα έπιπλα μικρής επιφάνειας πχ καρέκλες, μικρά τραπέζια ή σε μεγαλύτερου όγκου έπιπλα σε χώρους που δεν διαθέτουν μεγάλο αριθμό επίπλων, οι μαύρες μεταλλικές λεπτομέρειες πχ κουρτινόξυλα, φωτιστικά, μεταλλικές κορνίζες κλπ και κυρίως η χρησιμοποίησή του σε κάδρα, έργα τέχνης και διακοσμητικά τοίχου είναι οι πιο συνήθεις και "σίγουροι" τρόποι για να το εντάξετε πετυχημένα στην διακόσμηση του σπιτιού ανεξάρτητα από τις αποχρώσεις που κυριαρχούν σε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ή μικρά στοιχεία.  

Οι συγκεκριμένοι τρόποι - συνδυασμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε χώρο, από το σαλόνι και την τραπεζαρία έως υπνοδωμάτια και κουζίνες, ενώ η χρήση του ακόμη και σε παιδικά δωμάτια με την μορφή πχ ενός τοίχου βαμμένου με χρώμα μαυροπίνακα μπορεί να δημιουργήσει μια εξαιρετική αντίθεση με κάθε άλλη απόχρωση και το σύνολο του δωματίου να παραμείνει φωτεινό και πολύχρωμο. 

Σε συγκεκριμένα διακοσμητικά στυλ όπως το Boho και το Μοντέρνο ύφος, το μαύρο μπορεί να αποτελεί ένα από τα βασικά χρώματα διακόσμησης του χώρου  και ανάλογα με τις υπόλοιπες αποχρώσεις το σύνολο να διακρίνεται από ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμες ή πιο σκούρες αντιθέσεις.  

Η χρήση ασπρόμαυρων κάδρων, φωτογραφιών κλπ. είναι ιδανικός τρόπος διακόσμησης τοίχου για χώρους στους οποίους συνολικά κυριαρχούν έντονες αποχρώσεις ή μια καθολική διχρωμία. Το σύνολο δεν "φορτώνεται" με επιπλέον χρώμα ή διατηρεί την χρωματική του ισορροπία, αντίστοιχα. 
