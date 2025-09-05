Στη θέαση και μόνο άρρωστων προσώπων ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

2025-09-05 20:49:35
 -. Η θέαση άρρωστων προσώπων προετοιμάζει το ανοσοποιητικό σύστημα για την απόκρουση των εισβολέων!

     -. Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το σώμα μας ανταποκρίνεται σε οπτικά σημάδια μόλυνσης πριν ακόμη εκτεθούμε σε αυτήν, καθώς ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα απλώς βλέποντας κάποιον που φαίνεται άρρωστος.

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος πρώτης γραμμής με την απλή θέαση ενός άρρωστου ατόμου, μιμούμενος την αντίδραση του σώματός μας σε μια πραγματική λοίμωξη!

Τα αποτελέσματα της μελέτης απαιτούσαν τη χρήση εγκεφαλικών σαρώσεων και εξετάσεων αίματος, καθώς και λιγότερο συμβατικής τεχνολογίας, όπως εξοπλισμού παιχνιδιών
