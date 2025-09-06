2025-09-06 11:00:14
Φωτογραφία για Σπάει την συμφωνία το STAR
Το τηλεοπτικό τοπίο αναμένεται να πάρει «φωτιά» νωρίτερα απ’ όσο υπολογιζόταν, καθώς το Star επέλεξε να ανατρέψει τα μέχρι πρότινος δεδομένα και να ανοίξει την αυλαία του νέου του προγράμματος πριν από την κοινά συμφωνημένη ημερομηνία της 22ας Σεπτεμβρίου. Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς αποφάσισε να αιφνιδιάσει τους τηλεθεατές αλλά και τον ανταγωνισμό, επισπεύδοντας την πρεμιέρα των μεγάλων του παραγωγών.

Με νέα τρέιλερ που βγήκαν στον αέρα το βράδυ της Παρασκευής, το Star ανακοίνωσε πως η «Φάρμα», το ριάλιτι επιβίωσης που έχει αγαπηθεί από το κοινό, επιστρέφει στις οθόνες τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν για το κανάλι.

Ωστόσο, η στρατηγική δεν σταματά εκεί. Το Star σχεδιάζει ένα «διπλό χτύπημα» μέσα στην ίδια εβδομάδα, καθώς δίνει το πράσινο φως και για το GNTM, το ριάλιτι μόδας που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα βλέμματα. Η πρεμιέρα του προγράμματος, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο-κλειδί, έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σε μία ημέρα που παραδοσιακά δεν συνηθίζεται για τέτοιου είδους λανσαρίσματα, γεγονός που εντείνει τον αιφνιδιαστικό χαρακτήρα της κίνησης.


Με αυτή την επιλογή, το Star δείχνει να θέλει να κερδίσει έδαφος στον ανταγωνισμό των ριάλιτι, τραβώντας πρώτο την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού και δημιουργώντας δυναμική από την αρχή της σεζόν. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η «πρόωρη» εκκίνηση θα αποδειχθεί το χαρτί-έκπληξη της φετινής τηλεοπτικής μάχης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/9/2025)
Power Talk: Απογοητευτικό κλείσιμο πρώτης εβδομάδας με μονοψήφια τηλεθέαση...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Power Talk: Απογοητευτικό κλείσιμο πρώτης εβδομάδας με μονοψήφια τηλεθέαση...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
«Shopping Star»: Μικρή παύση πριν την ολική ανακαίνιση του project
«Shopping Star»: Μικρή παύση πριν την ολική ανακαίνιση του project
Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star...
Η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star...
Εποικοδομητικός διάλογος χωρίς συμφωνία
Εποικοδομητικός διάλογος χωρίς συμφωνία
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
Οργή για την τύχη του θρυλικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
Οργή για την τύχη του θρυλικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
Ρομά έκλεβε και ξήλωνε καλώδια της τηλεδιοίκησης στον Προαστιακό Αγίων Αναργύρων για πάνω από μισή ώρα
Ρομά έκλεβε και ξήλωνε καλώδια της τηλεδιοίκησης στον Προαστιακό Αγίων Αναργύρων για πάνω από μισή ώρα
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
IFA 2025: ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ “ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ” του!
IFA 2025: ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ “ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ” του!