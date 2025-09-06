Το τηλεοπτικό τοπίο αναμένεται να πάρει «φωτιά» νωρίτερα απ’ όσο υπολογιζόταν, καθώς το Star επέλεξε να ανατρέψει τα μέχρι πρότινος δεδομένα και να ανοίξει την αυλαία του νέου του προγράμματος πριν από την κοινά συμφωνημένη ημερομηνία της 22ας Σεπτεμβρίου. Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς αποφάσισε να αιφνιδιάσει τους τηλεθεατές αλλά και τον ανταγωνισμό, επισπεύδοντας την πρεμιέρα των μεγάλων του παραγωγών.Με νέα τρέιλερ που βγήκαν στον αέρα το βράδυ της Παρασκευής, το Star ανακοίνωσε πως η «Φάρμα», το ριάλιτι επιβίωσης που έχει αγαπηθεί από το κοινό, επιστρέφει στις οθόνες τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν για το κανάλι.Ωστόσο, η στρατηγική δεν σταματά εκεί. Το Star σχεδιάζει ένα «διπλό χτύπημα» μέσα στην ίδια εβδομάδα, καθώς δίνει το πράσινο φως και για το GNTM, το ριάλιτι μόδας που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τα βλέμματα. Η πρεμιέρα του προγράμματος, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο-κλειδί, έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σε μία ημέρα που παραδοσιακά δεν συνηθίζεται για τέτοιου είδους λανσαρίσματα, γεγονός που εντείνει τον αιφνιδιαστικό χαρακτήρα της κίνησης.Με αυτή την επιλογή, το Star δείχνει να θέλει να κερδίσει έδαφος στον ανταγωνισμό των ριάλιτι, τραβώντας πρώτο την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού και δημιουργώντας δυναμική από την αρχή της σεζόν. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η «πρόωρη» εκκίνηση θα αποδειχθεί το χαρτί-έκπληξη της φετινής τηλεοπτικής μάχης.Πηγή: tvnea.com