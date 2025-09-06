2025-09-06 11:00:14

Με χαμηλές πτήσεις ολοκλήρωσε την πρώτη της εβδομάδα η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, Power Talk, στον ΣΚΑΪ. Παρά την πολυαναμενόμενη επιστροφή της παρουσιάστριας στη μεσημεριανή – απογευματινή ζώνη, τα νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε μονοψήφια επίπεδα, με τον μέσο όρο στο δυναμικό κοινό να φτάνει μόλις το 2,2%.



Η αναλυτική εικόνα των 15λέπτων δείχνει έντονες διακυμάνσεις, αλλά χωρίς ποτέ να ξεπεράσει το όριο του 4%.



Συγκεκριμένα:



17:45 – 17:59: 3,8%



18:00 – 18:14: 1,3%



18:15 – 18:29: 2,5%



18:30 – 18:44: 2,6%



18:45 – 18:59: 2,8%



19:00 – 19:14: 1,6%



19:15 – 19:29: 1,6%



19:30 – 19:44: 1,4%



Η πτώση μετά τις 19:00 ήταν εμφανής, με το πρόγραμμα να χάνει σχεδόν ολοκληρωτικά την επαφή με το τηλεοπτικό κοινό της συγκεκριμένης ζώνης.



Η Στεφανίδου επιστρέφει στην τηλεόραση με στόχο να επανασυστήσει το talk show στη σύγχρονη μορφή του, όμως τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εκπομπή χρειάζεται χρόνο –και πιθανώς διορθωτικές κινήσεις– για να κερδίσει έδαφος στον απαιτητικό ανταγωνισμό της απογευματινής τηλεοπτικής αγοράς.



