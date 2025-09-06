2025-09-06 22:56:38

Η ανώνυμη εταιρεία JSC Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι εγκαινιάζει μια σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πλάτους γραμμής με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.enlargement.ec.europa.euΗ νέα γραμμή μήκους 22 χιλιομέτρων και εύρους 1.435 χιλιοστών συνδέει τις πόλεις Ούζχοροντ και Τσοπ της δυτικής Ουκρανίας, διευκολύνοντας τη σιδηροδρομική σύνδεση εμπορευματικών και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ