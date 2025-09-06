2025-09-06 11:00:14

Το καυτό πολιτικό τοπίο του φθινοπώρου ξετυλίγεται στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, εκτάκτως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 00:30.



Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο των πολιτικών εξελίξεων και φέρνει στο προσκήνιο όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.



Πολιτικοί και έμπειροι δημοσιογράφοι στο στούντιο του MEGA, αναλύουν τις εξαγγελίες, αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας.



Ουσιαστική συζήτηση με αιχμηρές παρεμβάσεις, σε μια συγκυρία όπου οι εξελίξεις «τρέχουν» και οι απαντήσεις κρίνονται απαραίτητες.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ