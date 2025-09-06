2025-09-06 15:38:46

Για μια ακόμη χρόνια ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικης με δικό του περίπτερο. Σήμερα πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης, τα «Σιδηροδρομικά Νέα» ήταν εκεί και με το φωτογραφικό του φακό κατέγραψε τις επισκέψεις στο περίπτερο του ΟΣΕ.Δείτε τα φωτογραφικά στιγμιότυπαΟ πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τον sidirodromikanea

