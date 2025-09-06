2025-09-06 15:38:46
Φωτογραφία για Εικόνες από τη συμμετοχή του ΟΣΕ στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Για μια ακόμη χρόνια ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικης με δικό του περίπτερο.  Σήμερα πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης, τα «Σιδηροδρομικά Νέα» ήταν εκεί και με το φωτογραφικό του φακό κατέγραψε τις επισκέψεις στο περίπτερο του ΟΣΕ.Δείτε τα φωτογραφικά στιγμιότυπαΟ πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστος Σταϊκούρας με τον sidirodromikanea
H «Μεγάλη Εικόνα» εκτάκτως τη Δευτέρα στο MEGA
H «Μεγάλη Εικόνα» εκτάκτως τη Δευτέρα στο MEGA
Κυρανάκης: Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο
Κυρανάκης: Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο
Δυναμικό παρών της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η νέα διοίκηση του ΟΣΕ
Επίσκεψη Κυρανάκη στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης. Εικόνες
Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Έτοιμη η αίθουσα που θα πραγματοποιηθει η έκθεση ζωγραφικής του Στέλιου Μαυρομάτη
Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης προς τον πρωθυπουργό για τα ΦΥΚ
Power Talk: Απογοητευτικό κλείσιμο πρώτης εβδομάδας με μονοψήφια τηλεθέαση...
Σπάει την συμφωνία το STAR
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/9/2025)
ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
Οργή για την τύχη του θρυλικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
