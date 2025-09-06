2025-09-06 17:40:10
Φωτογραφία για Κυρανάκης: Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο
Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο και ο νέος ΟΣΕ θα γίνει μία νέα εταιρεία που θα ξεπερνά τις αγκυλώσεις και τα ταμπού που υπήρχαν στο παρελθόν, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη συζήτηση που είχε με τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου Πέτρο Σταμπολίδη κατά την εκδήλωση με θέμα «Δημιουργώντας Υπεραξία για την Ελλάδα», sidirodromikanea
Εικόνες από τη συμμετοχή του ΟΣΕ στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Εικόνες από τη συμμετοχή του ΟΣΕ στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ΕΡΤ της νέας εποχής στη ΔΕΘ– Ξεχώρισε η προβολή του πρώτου επεισοδίου της νέας σειράς της ΕΡΤ «Το παιδί»
Η ΕΡΤ της νέας εποχής στη ΔΕΘ– Ξεχώρισε η προβολή του πρώτου επεισοδίου της νέας σειράς της ΕΡΤ «Το παιδί»
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο Κυρανάκης τόλμησε και τα κατάφερε!. Βίντεο
Κυρανάκης στα «Σ.Ν.»: Να γυρίσουμε όλοι μαζί μια νέα σελίδα για το σιδηρόδρομο. Βίντεο.
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Η τελευταία πράξη… κάνει πρεμιέρα
H «Μεγάλη Εικόνα» εκτάκτως τη Δευτέρα στο MEGA
Power Talk: Απογοητευτικό κλείσιμο πρώτης εβδομάδας με μονοψήφια τηλεθέαση...
Σπάει την συμφωνία το STAR
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/9/2025)
ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
