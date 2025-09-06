2025-09-06 17:40:10

Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά με μπαλώματα στον σιδηρόδρομο και ο νέος ΟΣΕ θα γίνει μία νέα εταιρεία που θα ξεπερνά τις αγκυλώσεις και τα ταμπού που υπήρχαν στο παρελθόν, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη συζήτηση που είχε με τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου Πέτρο Σταμπολίδη κατά την εκδήλωση με θέμα «Δημιουργώντας Υπεραξία για την Ελλάδα», sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ