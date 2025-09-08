2025-09-08 17:38:46
Τίτλοι τέλους για τα «Λευκά Βέλη»
Είχαν διαφημιστεί ως υπερσύγχρονα γρήγορα τρένα που σχεδον θα εκμηδένιζαν χρονικά την απόσταση μεταξύ Αθήνας – Θεσσαλονικη. Θα ήταν τα οχήματα που θα έφερναν τον σιδηρόδρομο στον επόμενο αιώνα και θα έβαζαν στο χρονοντούλαπο της Ισοτρίας τα … «οτομοτρίς» και τα Intercity.topontiki.grΤα δρομολόγια που προλαβαν να κάνουν υπήρξαν ελάχιστα. Τώρα η Hellenic Train τα καταργεί οριστικά.Οι Ελβετοί τα sidirodromikanea
