





Τέλος το Τζενερέισον ΣΚ από την ΕΡΤ, με την εκπομπή της Κέλλυς Βρανάκη να αλλάζει όνομα ένεκα της Eurovision και του Εθνικού Τελικού. Η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκάλυψε μέσα από το Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Περί τα μέσα Δεκεμβρίου θα γίνει και μια αλλαγή στην ΕΡΤ. Η εκπομπή Τζενερέισον ΣΚ, θα γίνει Eurovision ΣΚ. Αλλάζει η εκπομπή αυτή, θα έχει μόνο περιεχόμενο Eurovision. Δεδομένου ότι πριν από το τέλος της χρονιάς θα ανακοινωθούν τα τραγούδια που θα προβιβαστούν στην επόμενη φάση. Η Κέλλυ Βρανάκη που έχει αντίστοιχη εμπειρία με εκπομπές που έκανε πριν αναλάβει το Τζενερέισον ΣΚ με αυστηρά περιεχόμενο Eurovision.

Η εκπομπή θα είναι αποκλειστικά με Eurovision. Από τον Δεκέμβρη μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι να γίνει η Eurovision τον Μάιο, θα λέγεται Eurovision ΣΚ. Αυτό το μαγκαζίνο δεν θα συνεχίσει με το ίδιο περιεχόμενο και οι συνεργάτες συνεχίζουν κανονικά. Δεν υπάρχει κόψιμο της εκπομπής. Η εκπομπή δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση, θεωρούν ότι θα έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται μια εκπομπή για την Eurovision» είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Πηγή: tvnea.com