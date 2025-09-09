2025-09-09 13:52:13

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με πολυετή παρουσία στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά του στον κινηματογράφο με τη δημιουργία της Iconic Films, μιας νέας εταιρείας παραγωγής και διανομής ταινιών με έδρα την Αθήνα. Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται ο Gareth Ellis-Unwin, βραβευμένος με Όσκαρ παραγωγός για την ταινία The King’s Speech, φέρνοντας μαζί του διεθνή εμπειρία και κύρος.



Η Iconic Films στοχεύει να αποτελέσει έναν ισχυρό παίκτη στον χώρο του ευρωπαϊκού και διεθνούς σινεμά, αναπτύσσοντας περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που θα μπορεί να ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Στο πρώτο της πλάνο περιλαμβάνεται η παραγωγή τριών ταινιών μέσα στο 2025, με απώτερο στόχο να φτάσει σε ρυθμό 5 έως 10 παραγωγών ετησίως τα επόμενα χρόνια.



Η αρχή θα γίνει με μια ρομαντική κωμωδία, που θα κάνει την πρεμιέρα της πρώτα στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας το στίγμα για τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας. Αν και τα γυρίσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ότι ξεκίνησαν, το project βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας και αναμένεται να αποτελέσει το εναρκτήριο βήμα της Iconic Films στον κινηματογραφικό χώρο.



Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διευρύνει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά του στην ψυχαγωγία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη παραγωγής ταινιών και επενδύοντας σε έργα που μπορούν να συνδυάσουν την εμπορική επιτυχία με την καλλιτεχνική αξία.



