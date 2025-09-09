2025-09-09 13:52:13
Φωτογραφία για Σε φάση προετοιμασίας η πρώτη ταινία της Iconic Films του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με πολυετή παρουσία στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά του στον κινηματογράφο με τη δημιουργία της Iconic Films, μιας νέας εταιρείας παραγωγής και διανομής ταινιών με έδρα την Αθήνα. Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται ο Gareth Ellis-Unwin, βραβευμένος με Όσκαρ παραγωγός για την ταινία The King’s Speech, φέρνοντας μαζί του διεθνή εμπειρία και κύρος.

Η Iconic Films στοχεύει να αποτελέσει έναν ισχυρό παίκτη στον χώρο του ευρωπαϊκού και διεθνούς σινεμά, αναπτύσσοντας περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που θα μπορεί να ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Στο πρώτο της πλάνο περιλαμβάνεται η παραγωγή τριών ταινιών μέσα στο 2025, με απώτερο στόχο να φτάσει σε ρυθμό 5 έως 10 παραγωγών ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Η αρχή θα γίνει με μια ρομαντική κωμωδία, που θα κάνει την πρεμιέρα της πρώτα στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας το στίγμα για τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας. Αν και τα γυρίσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ότι ξεκίνησαν, το project βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας και αναμένεται να αποτελέσει το εναρκτήριο βήμα της Iconic Films στον κινηματογραφικό χώρο.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διευρύνει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά του στην ψυχαγωγία, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη παραγωγής ταινιών και επενδύοντας σε έργα που μπορούν να συνδυάσουν την εμπορική επιτυχία με την καλλιτεχνική αξία.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «5Χ5» επιστρέφει - Τι ώρα θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «5Χ5» επιστρέφει - Τι ώρα θα παίζει;
ΠΟΥ 2025: Νέες θεραπείες για καρκίνο, διαβήτη και παχυσαρκία στους Καταλόγους Βασικών Φαρμάκων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΟΥ 2025: Νέες θεραπείες για καρκίνο, διαβήτη και παχυσαρκία στους Καταλόγους Βασικών Φαρμάκων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ: Επιτυχείς οι πρώτες δοκιμαστικές του Μετρό προς Καλαμαριά
Η ταινία Hawking στο Ertflix
Η ταινία Hawking στο Ertflix
Σε φάση ολοκλήρωσης ο Προαστιακός Λουτρακίου
Σε φάση ολοκλήρωσης ο Προαστιακός Λουτρακίου
Στην τελική φάση ο σχεδιασμός για τη μείωση της διδακτέας ύλης σε δημοτικό και γυμνάσιο
Στην τελική φάση ο σχεδιασμός για τη μείωση της διδακτέας ύλης σε δημοτικό και γυμνάσιο
Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για την αξιοποίηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού περιεχομένου του Ομίλου στο νέο ψηφιακό περιβάλλον;
Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για την αξιοποίηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού περιεχομένου του Ομίλου στο νέο ψηφιακό περιβάλλον;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον τρόπο της στις φήμες χωρισμού...
Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον τρόπο της στις φήμες χωρισμού...
Γιάννης Μπέζος: Η νέα κωμωδία “Σούπερ Ήρωες” φέρνει ανθρώπινες ιστορίες στην τηλεόραση
Γιάννης Μπέζος: Η νέα κωμωδία “Σούπερ Ήρωες” φέρνει ανθρώπινες ιστορίες στην τηλεόραση
Παντρεύονται ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη - Η αναγγελία του γάμου τους
Παντρεύονται ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη - Η αναγγελία του γάμου τους
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (8/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (8/9/2025)
Η μεσημεριανή εκπομπή με Θανάση Πάτρα αμφίβολη... – Ο Κοκλώνης φέρνει νέα projects;
Η μεσημεριανή εκπομπή με Θανάση Πάτρα αμφίβολη... – Ο Κοκλώνης φέρνει νέα projects;