Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τις ανανεωμένες εκδόσεις των Καταλόγων Βασικών Φαρμάκων για ενήλικες και παιδιά, εντάσσοντας νέες θεραπείες για τον καρκίνο, τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία, καθώς και φάρμακα για την κυστική ίνωση, την αιμορροφιλία και άλλες αιματολογικές παθήσεις. Οι νέες προσθήκες αντανακλούν τις πιο επείγουσες ανάγκες δημόσιας υγείας και στοχεύουν στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε φάρμακα, ιδιαίτερα σε χώρες με περιορισμένους πόρους.Μαρία ΑλιμπέρτηΗ 24η έκδοση του EML και η 10η του EMLc ενισχύουν την παγκόσμια πρόσβαση σε σωτήριες θεραπείες με υψηλό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Στο εγχείρημα αυτό ο καρκίνος αποτελεί προτεραιότητα με αυστηρά κριτήρια επιλογής. Συγκεκριμένα, λήφθηκε υπόψη ότι ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, με σχεδόν 10 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ αξιολόγησε 25 φάρμακα για τον καρκίνο, επιλέγοντας μόνο εκείνα που προσφέρουν αποδεδειγμένα κλινικά οφέλη, όπως είναι η παράταση ζωής κατά τουλάχιστον 4 έως 6 μήνες. Ειδικότερα, προστέθηκαν ανοσοθεραπείες όπως είναι το pembrolizumab για μεταστατικό καρκίνο τραχήλου της μήτρας, παχέος εντέρου και πνεύμονα, ενώ το atezolizumab και το cemiplimab συμπεριλήφθηκαν ως εναλλακτικές.Κλινικές στρατηγικές για άμεση εφαρμογήΗ Επιτροπή υπογράμμισε ότι, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα υγείας απαιτούν χρόνο και πολιτική βούληση, οι κλινικές στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της δοσολογίας και την ενίσχυση της διαθεσιμότητας φαρμάκων σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας.Νέες θεραπείες με πολλαπλά οφέληΗ Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη των αγωνιστών υποδοχέα GLP-1 semaglutide, dulaglutide και liraglutide, καθώς και του διπλού αγωνιστή GLP-1/GIP tirzepatide. Οι θεραπείες αυτές προσφέρουν βελτίωση στον γλυκαιμικό έλεγχο, μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών, υποστήριξη στην απώλεια βάρους και μείωση του κινδύνου πρόωρου θανάτου.Διαβήτης και παχυσαρκία: Διπλή απειλή για τη δημόσια υγείαΠάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με διαβήτη το 2022, ενώ περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο επηρεάζονται από την παχυσαρκία. Οι δύο αυτές καταστάσεις συνδέονται στενά και οδηγούν σε σοβαρές επιπλοκές όπως καρδιοπάθειες και νεφρική ανεπάρκεια.Προκλήσεις πρόσβασης και τιμολόγησηςΠαρά τα οφέλη, το υψηλό κόστος φαρμάκων όπως είναι το semaglutide και το tirzepatide περιορίζει την πρόσβαση. Ο ΠΟΥ προτείνει την προτεραιοποίηση των ασθενών που ωφελούνται περισσότερο, την ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω γενόσημων και την ένταξη των θεραπειών στην πρωτοβάθμια φροντίδα, ειδικά σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.Παγκόσμια πολιτική και κοινωνική ευθύνηΟι Κατάλογοι Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ χρησιμοποιούνται από περισσότερες από 150 χώρες ως βάση για την προμήθεια φαρμάκων, την ασφάλιση και την αποζημίωση. Όπως δήλωσε ο Deusdedit Mubangizi, Διευθυντής Πολιτικής και Προτύπων για Φάρμακα και Προϊόντα Υγείας του ΠΟΥ, η ισότιμη πρόσβαση απαιτεί συνεκτική πολιτική υγείας, διατομεακή συνεργασία και προγράμματα με επίκεντρο τον άνθρωπο που δεν αφήνουν κανέναν πίσω.Πηγή: virus.com.gr