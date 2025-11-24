





Η Ελένη Τσολάκη ετοιμάζεται να μετακινηθεί –

έστω και προσωρινά – από τη ζώνη του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον κόσμο της μυθοπλασίας του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η παρουσιάστρια θα κάνει μια ειδική εμφάνιση στην κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», όπου πρωταγωνιστούν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Στο σενάριο, που περιστρέφεται γύρω από τον κακοποιό Μιχαήλο και την προσπάθειά του να εντοπίσει τα τρία αδέλφια για να βρει τα 3 εκατομμύρια που τους άφησε ο πατέρας τους, προκύπτει μια μυστηριώδης εξαφάνιση. Η υπόθεση παίρνει δημοσιότητα, παρουσιάζεται μέσα από τηλεοπτική εκπομπή και εκεί εμφανίζεται η Ελένη Τσολάκη, η οποία υποδύεται… τον εαυτό της, σε ρόλο δημοσιογράφου – παρουσιάστριας.

Τα γυρίσματα για τη γκεστ συμμετοχή έχουν ολοκληρωθεί ήδη στο πλατό του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» και αναμένεται να προβληθούν σύντομα στο πρόγραμμα του σταθμού.

Πηγή: tvnea.com