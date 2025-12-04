2025-12-04 11:27:08

Το πρωί της Πέμπτης (4/12), ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίστηκε στο πλατό του Πρωινού φανερά κουρασμένος, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές με μία διάθεση που πρόδιδε την έντονη εξάντλησή του.



Στην αρχή της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας απηύθυνε τον καθιερωμένο χαιρετισμό.



«Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα! Καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό του ΑΝΤ1. Και πάμε γρήγορα γρήγορα… Καλημέρα είπαμε; Είπαμε!»



Αμέσως μετά, με διάθεση χιούμορ, προσέθεσε:



«Παιδιά, είχαμε μια εγγραφή μέχρι αργά χθες το βράδυ και είναι σα να μην έχω κοιμηθεί ποτέ. Δηλαδή είναι λίγο deva ju. Στο ίδιο στούντιο που ήμουν χθες μέχρι αργά το βράδυ, ήρθα σήμερα το πρωί. Χαζομάρα έκανα. Έπρεπε να κοιμηθώ εδώ».



