2025-12-04 11:27:08
Φωτογραφία για Φανερά εξαντλημένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη του Πρωινού: «Σαν να μην έχω κοιμηθεί ποτέ»
Το πρωί της Πέμπτης (4/12), ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίστηκε στο πλατό του Πρωινού φανερά κουρασμένος, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές με μία διάθεση που πρόδιδε την έντονη εξάντλησή του.

Στην αρχή της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας απηύθυνε τον καθιερωμένο χαιρετισμό.

«Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα! Καλώς ήρθατε εδώ στο πρωινό του ΑΝΤ1. Και πάμε γρήγορα γρήγορα… Καλημέρα είπαμε; Είπαμε!»

Αμέσως μετά, με διάθεση χιούμορ, προσέθεσε:

«Παιδιά, είχαμε μια εγγραφή μέχρι αργά χθες το βράδυ και είναι σα να μην έχω κοιμηθεί ποτέ. Δηλαδή είναι λίγο deva ju. Στο ίδιο στούντιο που ήμουν χθες μέχρι αργά το βράδυ, ήρθα σήμερα το πρωί. Χαζομάρα έκανα. Έπρεπε να κοιμηθώ εδώ».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στέλιος Παρλιάρος: «Έχω κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στέλιος Παρλιάρος: «Έχω κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η κλήρωση του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ- Πότε θα προβληθεί;
Η κλήρωση του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ- Πότε θα προβληθεί;
Γιώργος Λιάγκας για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αυτό είναι μια λάσπη - Κάπου ώπα »
Γιώργος Λιάγκας για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αυτό είναι μια λάσπη - Κάπου ώπα »
Γιώργος Λιάγκας: «Αποδέχθηκα την πρόταση του ANT1– Εάν με ρωτάς έκανα λάθος»
Γιώργος Λιάγκας: «Αποδέχθηκα την πρόταση του ANT1– Εάν με ρωτάς έκανα λάθος»
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Γιώργος Λιάγκας για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό…»
Γιώργος Λιάγκας για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό…»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μια αξέχαστη βραδιά «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»
Μια αξέχαστη βραδιά «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»
Κοινή εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης.
Κοινή εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης.
Σάρωσε η “Κοινωνία Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό – Ξεκάθαρη πρωτιά με εκρηκτικά ποσοστά
Σάρωσε η “Κοινωνία Ώρα MEGA” στο δυναμικό κοινό – Ξεκάθαρη πρωτιά με εκρηκτικά ποσοστά
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρωτιά για το “Buongiorno” του MEGA
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές