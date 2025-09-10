2025-09-10 14:49:15
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις  ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά  ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company









Πηγή: tvnea.com
«Η γη της ελιάς»: Κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο MEGA - Διαβάστε τα πάντα για τον 5' κύκλο
«Η γη της ελιάς»: Κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο MEGA - Διαβάστε τα πάντα για τον 5' κύκλο
Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
