Η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 αναζωπυρώνεται, με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα. Πολλοί επικριτές θεωρούν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να έχει θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού, που θα γίνει τον επόμενο Μάιο στη Βιέννη, ενώ αρκετές χώρες απειλούν με αποχώρηση σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν αποκλειστείΕιδικότερα, σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Δανίας (DR), ο διευθυντής τραγουδιού της Eurovision, Martin Green, ανέφερε την Τετάρτη (10/9) πως «σεβόμαστε τις αποφάσεις των καναλιών».Σλοβενία: «Δεν θα λάβουμε μέρος αν…»Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Σλοβενίας (RTVSLO) έχει ήδη γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που είναι η διοργανώτρια Αρχή της Eurovision, την πρόθεσή της να απέχει από τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού, εφόσον το Ισραήλ δεν αποκλειστεί.Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Τμήματος Επικοινωνίας του RTVSLO αναφέρεται: «Στη Γενική Συνέλευση της EBU, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου στο Λονδίνο, παρουσιάσαμε τη θέση μας – με αναφορά στη γενοκτονία στη Γάζα – ότι δεν θα συμμετάσχουμε στη Eurovision αν συμμετάσχει το Ισραήλ».Η τελική απόφαση θα ληφθεί όταν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του σταθμού για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, τονίζεται το εξής: «Τότε θα πρέπει να είναι σαφές εάν η EBU θα λάβει κάποια απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ και αν θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των κρατών-μελών σχετικά με τη διαφάνεια της ψηφοφορίας. Μόνο τότε θα αποφασίσουμε αν το RTVSLO θέλει να συμμετάσχει».Martin Green: «Σεβόμαστε τις αποφάσεις των καναλιών»Σε γραπτή απάντησή του στο DR, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, απάντησε στην κριτική της σλοβενικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λέγοντας: «Κατανοούμε τις ανησυχίες και τις βαθιά ριζωμένες απόψεις που περιβάλλουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε να συμβουλευόμαστε όλα τα μέλη της EBU, ώστε να συγκεντρώσουμε απόψεις για το πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις που σχετίζονται με τη Eurovision».Ακόμα, ο Martin Green πρόσθεσε: «Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν προθεσμία έως τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Βιέννης. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί».Παρ’ όλα αυτά, η EBU δεν θέλησε να σχολιάσει εάν και άλλες χώρες έχουν απειλήσει με αποχώρηση.Η κριτική για την ψήφο του κοινούΗ συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ εντάθηκε μετά τον τελικό της Eurovision 2025, κατά την οποία το Ισραήλ κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψήφο του κοινού και αναδείχθηκε δεύτερο στη συνολική κατάταξη.Αυτό συνέβη ύστερα από μια μεγάλη καμπάνια στο YouTube, χρηματοδοτούμενη από την ισραηλινή κυβέρνηση, που καλούσε το κοινό να ψηφίσει υπέρ του Ισραήλ. Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις από χώρες όπως η Σλοβενία, η Ισλανδία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ισπανία, που αμφισβήτησαν τη διαφάνεια του συστήματος ψηφοφορίας.Μάλιστα, στο Βέλγιο, η φλαμανδόφωνη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (VRT) δημοσίευσε στοιχεία που έδειξαν ότι περίπου το 25% των 220.554 ψήφων των Βέλγων τηλεθεατών κατέληξαν στο Ισραήλ. Η EBU, από την πλευρά της, αρνείται ότι το σύστημα ψηφοφορίας παρουσιάζει προβλήματα, αλλά διαβεβαιώνει ότι θα εξετάσει τις ενστάσεις των χωρών.Η στάση της Ισπανίας και της ΙσλανδίαςΠάντως, οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 δεν περιορίζεται στη Σλοβενία. Αναλυτικά, στην Ισπανία, ο υπουργός Πολιτισμού ζήτησε ανοιχτά να αποκλειστεί το Ισραήλ, διαφορετικά η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της χώρας (RTVE) θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διοργάνωση.Ακόμα, στην Ισλανδία, ο γενικός διευθυντής της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της χώρας (RÚV), Stefán Eiríksson, δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να ακολουθήσει τον δρόμο της Σλοβενίας, τονίζοντας: «Νιώθω ότι το κλίμα γύρω από το Ισραήλ αλλάζει αρκετά. Αν, όμως, αυτή η αλλαγή οδηγήσει στον αποκλεισμό του Ισραήλ τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, μένει να φανεί».Αντίθετα, ο γενικός διευθυντής της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Αυστρίας (ORF), Ronald Wiessmann, εξέφρασε την υποστήριξή του στο Ισραήλ, λέγοντας: «Θα χαρώ να δω το Ισραήλ στη Eurovision του χρόνου και ελπίζω να συμμετάσχει».Η θέση του Ισραήλ για τη Eurovision 2026Παρά τις αντιδράσεις, τον Ιούλιο, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ (KAN) επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει κανονικά στη Eurovision 2026.Γράφει ο Σωτήρης Χαραλαμπόπουλος - ieidiseisΠηγή: tvnea.com