2025-09-11 10:39:45

Στα χαμηλά μονοψήφια συνεχίζει να κινείται η τηλεθέαση της εκπομπής «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, χωρίς να καταφέρνει να κερδίσει σημαντικά ποσοστά στο δυναμικό κοινό.



Παρά το γεγονός ότι στην πιο «ανάλαφρη» ώρα της κατάφερε να αγγίξει το 7,2%, ο μέσος όρος της εκπομπής την Τετάρτη διαμορφώθηκε μόλις στο 4,2%.



Αναλυτικά η πορεία της τηλεθέασης ανά 15λεπτο:



15:30 – 15:44 → 3,2%



15:45 – 15:59 → 2,1%



16:00 – 16:14 → 2,0%



16:15 – 16:29 → 2,0%



16:30 – 16:44 → 3,7%



16:45 – 16:59 → 6,2%



17:00 – 17:14 → 7,2%



17:15 – 17:29 → 6,3%



17:30 – 17:44 → 5,0%



Τα στοιχεία δείχνουν έντονες διακυμάνσεις, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται μετά τις 17:00. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει ασθενής και ίσως ήρθε η στιγμή η εκπομπή να επανεξετάσει τη θεματολογία της. Μήπως μια πιο ξεκάθαρη στροφή στη lifestyle ενημέρωση θα της έδινε την ώθηση που χρειάζεται;



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ