Ο «Άγιος Έρωτας», η δραματική σερά του Alpha, επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο, στο πλαίσιο της ALPHA Special Premiere Week.

Από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η σειρά θα προβάλλεται στη σταθερή της ζώνη, κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Η σειρά αποτέλεσε μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του σταθμού, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης αλλά και φανατικό κοινό στα social media.

Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά εκεί που μας άφησε ο πρώτος: με ένα ανατρεπτικό φινάλε και μια αποκάλυψη που αλλάζει τα πάντα. Η Ελευθερία, η κόρη της Χλόης και του Αργύρη, είναι ζωντανή. Το ψέμα που ένωσε και διέλυσε ζωές, τώρα ξετυλίγεται σαν νήμα που οδηγεί σε μια νέα, επώδυνη αλήθεια.

Τι θα δούμε στον νέο κύκλο:

Η Χλόη και ο Αργύρης ξεκινούν έναν αγώνα για να βρουν την κόρη τους και να μάθουν ποιος και γιατί τους έκρυψε την αλήθεια.

Η Χριστίνα βρίσκεται στη φυλακή, έρμαιο των επιλογών της, και η θυσία της για την αγάπη ίσως την οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή.

Ο Παύλος συνεχίζει το σχέδιο εξουσίας του, ενώ νέα πρόσωπα εισβάλλουν στη Στέρνα και ανατρέπουν τις ισορροπίες.

Η διαθήκη της Κατρίν θα προκαλέσει σεισμό στην οικογένεια Παμαρ – και η Θάλεια θα βρεθεί μπροστά σε αποφάσεις που δεν θα την αφήσουν αλώβητη.

Ο Ηλίας Παναγόπουλος (Γιώργος Καραμίχος) εισβάλλει δυναμικά στη σειρά ως δικηγόρος που κρύβει πολλά.

Η αλήθεια αρχίζει να αποκαλύπτεται – αλλά σε μια κοινωνία που έχει μάθει να ζει με τα ψέματα, το τίμημα είναι βαρύ.

