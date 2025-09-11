2025-09-11 15:58:40
Λίγες ημέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σεζόν, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική προσθήκη έρχεται να ενισχύσει την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega. Σύμφωνα με  πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα για το Zappit, η καταξιωμένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση, μέσα από τη μαγειρική στήλη της εκπομπής που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η συμφωνία «έκλεισε» πριν από λίγες ώρες και, όπως φαίνεται, ικανοποίησε απόλυτα και τις δύο πλευρές. Η Αργυρώ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα πρόσωπα του χώρου της γαστρονομίας στην Ελλάδα, θα μας παρουσιάζει ξεχωριστές συνταγές κάθε Σάββατο και Κυριακή, δίνοντας το δικό της μοναδικό γευστικό στίγμα στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Η παρουσία της Μπαρμπαρίγου στην εκπομπή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της, καθώς η πορεία της στη μικρή οθόνη συνοδεύεται από εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης, τα οποία παραμένουν αξεπέραστα.

Με αυτό το νέο τηλεοπτικό βήμα, το «Χαμογέλα και Πάλι» φαίνεται πως προετοιμάζεται για μία σεζόν γεμάτη δυνατές στιγμές, ανανεωμένο περιεχόμενο και –φυσικά– πολύ νόστιμες προτάσεις στην κουζίνα!



Πηγή: tvnea.com
«ΗΛΕΚΤΡΑ» : Η σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό επιστρέφει με τον συγκλονιστικό Γ' Κύκλο
«ΗΛΕΚΤΡΑ» : Η σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό επιστρέφει με τον συγκλονιστικό Γ' Κύκλο
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
