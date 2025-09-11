2025-09-11 15:58:40
Φωτογραφία για «Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV
Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η νέα συμπαραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «Κακές Ιδέες». Η κωμική σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα και σε σκηνοθεσία Διονύση Ατζαράκη, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1HD. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Η υπόθεση

Ο Αλέξης (Διονύσης Ατζαράκης) είναι ένας υπάλληλος γραφείου, που σιχαίνεται τη δουλειά του. Ωστόσο, η ανιαρή καθημερινότητά του παίρνει ξαφνικά άλλη τροπή, όταν μία οφειλή της οικογενείας του, τον φέρνει αντιμέτωπο με το οργανωμένο έγκλημα και έναν μαφιόζο που απαιτεί την εξόφληση του χρέους. Τότε, ο Αλέξης ενορχηστρώνει μια περίπλοκη ληστεία, ελπίζοντας πως τίποτα δεν θα πάει στραβά. Τελικά, όμως, όλα πάνε στραβά και η ζωή του αλλάζει για πάντα.

Το καστ


Το καστ της σειράς απαρτίζουν οι: Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Αντίνοος Αλμπάνης, Νάντια Μπουλέ, Θοδωρής Αθερίδης, Jerome Kaluta, Σωτήρης Καλυβάτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Ανδρέας Πασπάτης, Δημήτρης Καμπόλης, Δημήτρης Σαμόλης, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιάννης Ποιμενίδης, Πασχάλης Τσαρούχας, Τζένη Μελιτά κ.α.

Οι «Κακές Ιδέες» είναι μια παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της Atza Productions.

Συντελεστές

Παραγωγή: Foss Productions

Συμπαραγωγή: COSMOTE TV, Atza Productions

Σενάριο: Διονύσης Ατζαράκης, Θωμάς Ζάμπρας

Σκηνοθεσία: Διονύσης Ατζαράκης

Βοηθός Σκηνοθέτη – Production Supervisor: Παναγιώτα Κουάκη

Πρωτότυπη Μουσική: Γιάννης Δίσκος, Στέλιος Παπακοσμίδης

Μοντάζ: Μάνος Ατζαράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αλέξανδρος Καπιδάκης

Coordinating Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Γιώργος Μπαμπανάρας

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης, Διονύσης Ατζαράκης

Co-Executive Producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
