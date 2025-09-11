2025-09-11 15:58:40

Με αφορμή την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στο θέατρο, η Αφροδίτη Γραμμέλη σχολίασε τα επικριτικά λόγια που έχει δεχτεί ο παρουσιαστής από την τηλεόραση. Ειδικά σχετικά με την τελευταία του εκπομπή, «ΝΜ Βραδιάτικα», η οποία τερματίστηκε νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη δική της άποψη.



«Τι ξύλο έφαγε αυτός ο άνθρωπος τηλεοπτικά. Έφαγε ξύλο ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχεις πια δικαίωμα στην αποτυχία, ή στην όχι τόσο μεγάλη επιτυχία. Αντικειμενικά δεν πήγε καλά η εκπομπή για αυτό κόπηκε, δεν κόπηκε επειδή τσακώθηκαν. Έκανε νούμερα τηλεθέασης που δεν του επέτρεπαν να διατηρηθεί στο prime time ενός σταθμού που είχε επενδύσει σε αυτά τα χρήματα. Αλλά ο Νίκος είναι πολύ μεγάλο ταλέντο.



Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να κάνεις και 8% και 9% κάποια στιγμή. Δεν κρίνεται η αξία σου από την τηλεθέαση μόνο, είναι ντροπή να το κάνουμε αυτό. Ο Νίκος Μουτσινάς έχει δικαίωμα και σε λιγότερο καλά νούμερα, γιατί το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο, αποτυπωμένο στη συνείδηση του κόσμου και όλοι ξέρουμε καλά, πέρα από τις εκπομπές, πέρα από τα κανάλια, όταν λες “Νίκος Μουτσινάς”, τι εστί αυτό το πλάσμα.



Είναι πολυτάλαντος, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει καθιερώσει τηλεοπτική συνήθεια, καθημερινή. Όλη η showbiz παρακαλούσε να τους καλέσουν στο Καλό Μεσημεράκι έστω και για ένα πέρασμα».



