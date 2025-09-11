2025-09-11 15:58:40
Φωτογραφία για Δεν κρίνεται η αξία από τα νούμερα – Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη για τον Νίκο Μουτσινά
Με αφορμή την επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στο θέατρο, η Αφροδίτη Γραμμέλη σχολίασε τα επικριτικά λόγια που έχει δεχτεί ο παρουσιαστής από την τηλεόραση. Ειδικά σχετικά με την τελευταία του εκπομπή, «ΝΜ Βραδιάτικα», η οποία τερματίστηκε νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, η δημοσιογράφος εξέφρασε τη δική της άποψη.

«Τι ξύλο έφαγε αυτός ο άνθρωπος τηλεοπτικά. Έφαγε ξύλο ο άνθρωπος, δηλαδή δεν έχεις πια δικαίωμα στην αποτυχία, ή στην όχι τόσο μεγάλη επιτυχία. Αντικειμενικά δεν πήγε καλά η εκπομπή για αυτό κόπηκε, δεν κόπηκε επειδή τσακώθηκαν. Έκανε νούμερα τηλεθέασης που δεν του επέτρεπαν να διατηρηθεί στο prime time ενός σταθμού που είχε επενδύσει σε αυτά τα χρήματα. Αλλά ο Νίκος είναι πολύ μεγάλο ταλέντο.

Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να κάνεις και 8% και 9% κάποια στιγμή. Δεν κρίνεται η αξία σου από την τηλεθέαση μόνο, είναι ντροπή να το κάνουμε αυτό. Ο Νίκος Μουτσινάς έχει δικαίωμα και σε λιγότερο καλά νούμερα, γιατί το ταλέντο του είναι αδιαμφισβήτητο, αποτυπωμένο στη συνείδηση του κόσμου και όλοι ξέρουμε καλά, πέρα από τις εκπομπές, πέρα από τα κανάλια, όταν λες “Νίκος Μουτσινάς”, τι εστί αυτό το πλάσμα.

Είναι πολυτάλαντος, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει καθιερώσει τηλεοπτική συνήθεια, καθημερινή. Όλη η showbiz παρακαλούσε να τους καλέσουν στο Καλό Μεσημεράκι έστω και για ένα πέρασμα».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Πρωθυπουργός της Μολδαβίας: Τα έσοδα των σιδηροδρόμων τριπλασιάστηκαν, τα ιστορικά χρέη μειώθηκαν σημαντικά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωθυπουργός της Μολδαβίας: Τα έσοδα των σιδηροδρόμων τριπλασιάστηκαν, τα ιστορικά χρέη μειώθηκαν σημαντικά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Είναι μια από τις λίγες αν όχι η μόνη φορά που χαίρομαι που γύρισα στη δουλειά μου»
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Δείτε τη Σύνοδο των Πλανητών Άρη Αφροδίτης
Δείτε τη Σύνοδο των Πλανητών Άρη Αφροδίτης
«Καλοκαίρι Παρέα»: Δυναμική πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου – Ξεχώρισε η Αφροδίτη Γραμμέλη
«Καλοκαίρι Παρέα»: Δυναμική πρεμιέρα για την Κατερίνα Καραβάτου – Ξεχώρισε η Αφροδίτη Γραμμέλη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV
«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Αυτή είναι η καταξιωμένη σεφ που επιστρέφει τηλεοπτικά - Σε ποια εκπομπή θα την βλέπουμε;
Αυτή είναι η καταξιωμένη σεφ που επιστρέφει τηλεοπτικά - Σε ποια εκπομπή θα την βλέπουμε;
«ΗΛΕΚΤΡΑ» : Η σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό επιστρέφει με τον συγκλονιστικό Γ’ Κύκλο
«ΗΛΕΚΤΡΑ» : Η σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό επιστρέφει με τον συγκλονιστικό Γ’ Κύκλο
Η ΦΑΡΜΑ κάνει πρεμιέρα στο STAR - Κάθε πότε θα παίζει; - Ποιοι είναι οι 22 παίκτες;
Η ΦΑΡΜΑ κάνει πρεμιέρα στο STAR - Κάθε πότε θα παίζει; - Ποιοι είναι οι 22 παίκτες;