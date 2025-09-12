2025-09-12 10:46:24

Στα ίδια χαμηλά επίπεδα με το «Power Talk» κινείται η εκπομπή «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, η οποία συνεχίζει να δυσκολεύεται να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.



Σύμφωνα με τις χθεσινές μετρήσεις, η εκπομπή κατέγραψε 3,9% στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει τους τηλεθεατές, παρότι ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη ζώνη δεν έχει ακόμη ξεδιπλωθεί πλήρως.



Αναλυτικά τα 15λεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής:



4,4%



3,4%



4,2%



4,1%



3,2%



3,6%



3,7%



4,9%



3,6%



Η εικόνα δείχνει μια ασταθή πορεία, με μικρές αυξομειώσεις και χωρίς σταθερή άνοδο, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ενόψει της συνέχισης της σεζόν.



Το στοίχημα για τον Κώστα Τσουρό και την ομάδα του είναι μεγάλο, καθώς ο ανταγωνισμός που έρχεται θα κάνει τη μάχη ακόμη πιο δύσκολη.



