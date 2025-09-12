





Τη μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία, όπως και τον αγώνα Γερμανία-Φινλανδία για τα Ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025, θα μεταδώσει η ΕΡΤ1 αύριο, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Η μπασκετική δράση αρχίζει στην ΕΡΤ1, στις 16:00 με την pre game εκπομπή, ενώ για τις 17:00 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ του Α’ Ημιτελικού, με τον αγώνα Γερμανία-Φινλανδία, σε απευθείας μετάδοση από τη Ρίγα της Λετονίας.

Στις 21:00, είναι η μεγάλη στιγμή για την Εθνική Ελλάδας που θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Εθνική Τουρκίας. Η σπουδαία αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από την ΕΡΑΣΠΟΡ, ενώ πλούσιο ρεπορτάζ θα έχει το ΕΡΤnews, το ertsports.gr και η ΕΡΤ3.







Τις τελευταίες εξελίξεις κι όλο το ρεπορτάζ πριν τον μεγάλο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας, θα μεταδώσει η pre game εκπομπή της ΕΡΤ1, στις 20:00. Στις 23:00, η εκπομπή «Eurobasket Night», θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλες τις κρίσιμες φάσεις, καθώς και όσα συνέβησαν στους δύο Ημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ 2025.







Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Κώστας Σωτηρίου, Θοδωρής Φελάνης και Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

