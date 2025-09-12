Σήμερα ολοκληρώνεται η πετυχημένη εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», με την Κατερίνα Καραβάτου να αποχαιρετά προσωρινά τους τηλεθεατές. Παρά το τέλος της καλοκαιρινής εκπομπής, σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, η παρουσιάστρια θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Στον σταθμό σχεδιάζεται η δημιουργία μιας νέας εκπομπής, η οποία προορίζεται να προβάλλεται Σαββατοκύριακο στη μεσημεριανή ζώνη, ενισχύοντας το πρόγραμμα του καναλιού με ψυχαγωγική πρόταση για το κοινό της μεσημεριανής ώρας.

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για το πάνελ της νέας εκπομπής είναι:

Αλέξης Μίχας

Έλενα Χριστοπούλου

Δημήτρης Σαράντος

Μαρία Αντωνά

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα σχέδια του καναλιού, η νέα Μεσημεριανή Παρέα του ΣΚ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΑΝΤ1 ή την Κατερίνα Καραβάτου, ωστόσο ήδη στην παρουσίαση με τα προγράμματα του ομίλου ΑΝΤ1 παρουσιάστηκε το λογότυπο του Καλοκαίρι Παρέα ...

Πηγή: tvnea.com